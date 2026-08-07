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सैलरी, HRA और फिटमेंट फैक्‍टर... 8वें वेतन आयोग पर अभी तक क्‍या-क्‍या हुआ?

8th pay commission पर कर्मचारी संगठनों की ओर से कई मांग उठाई गई है. इसमें पेंशन, सैलरी में बढ़ोतरी और हाउस रेंट अलाउंस समेत अन्‍य अलाउंस में बढ़ोतरी की बातचीत हुई है.

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8वां वेतन आयोग पर अपडेट. (Photo: ITG)
8वां वेतन आयोग पर अपडेट. (Photo: ITG)

देश के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार है. वहीं आयोग भी 8वें वेतन आयोग के तहत तेजी से काम कर रहा है. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित आयोग कर्मचारियों के संगठनों, यूनियनों और हितधारकों के साथ लगातार बैठक करके जानकारी हासिल कर रहा है और उनकी मांगों को सुन रहा है. 

दूसरी ओर, हर विभाग द्वारा 8वें वेतन आयोग के तहत पोर्टल पर कर्मचारियों की जानकारी भी अपलोड कर दी गई है. अब इन डाटा का अध्‍ययन किया जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. हालांकि, अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा. आइए जानते हैं अभी तक इस वेतन आयो के तहत क्‍या-क्‍या अपडेट सामने आया है... 

कर्मचारियों और यूनियन के साथ बैठकें 
8th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और यूनियनों से फीडबैक मांगने के बाद उनके साथ बैठक जारी है. आयोग इन लोगों के साथ आमने-सामने बैठकर इनकी समस्‍याएं समझ रहा है. अभी तक दिल्‍ली, जयपुर, कोलकाता समेत अलग-अलग शहरों में बैठक हुई है. 

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फिटमेंट फैक्‍टर पर चर्चा 
8वें वेतन आयोग के तहत सबसे ज्‍यादा फिटमेंट फैक्‍टर को लेकर चर्चा चल रही है. कर्मचारी संगठन 2.86x से लेकर 3.25x तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 3 गुना तक इजाफा हो सकता है. 

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HRA और अन्‍य भत्ते में बढ़ोतरी की मांग
8वें वेतन आयोग के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और अन्य भत्तों में संशोधन की मांग हो रही है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में किराए में बड़ी उछाल आई है. ऐसे में हाउस रेंट अलाउंस देने का फॉर्मूला बदलना चाहिए. ऐसे में इन चीजों में भी इजाफा हो सकता है, जो सीधे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में जुड़ सकता है. 

कब से हो सकता है लागू 
जिस हिसाब से 8वें वेतन आयोग पर काम चल रहा है, उस हिसाब से एक्‍सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि 2027 में इसे लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, 8वां वेतन आयोग 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा. इसका मतलब है कि नया वेतनमान लागू होने के बाद एक साथ एरियर जोड़कर दिया जाएगा. 

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