पुणे का PG और स्कूल वाला प्यार... प्रेमिका के नए बॉयफ्रेंड पर रॉड से किए 14 वार, लव ट्रायंगल में कत्ल

पुणे के हिंजवड़ी में सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां एक पीजी में रहने वाले युवक की लोहे की रॉड से बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि एक युवती पर भी जानलेवा हमला हुआ. शुरुआती जांच के मुताबिक, मामला लव ट्रायंगल से जुड़ा है. पूरी घटना पीजी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. इस हमले में युवती भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

और पढ़ें

हिंजवड़ी स्थित सात मंजिला पीजी में पिछले चार दिनों से सागर गायकवाड़ मैनेजर के रूप में काम कर रहा था. बुधवार की रात यहां एक लड़की एक महीने के लिए पीजी में रहने आई थी. उसने पीजी संचालक को बताया था कि सागर उसका प्रेमी है. इसके बाद सागर ने लड़की को तीसरी मंजिल के कमरे नंबर 310 में ठहराया.

यह भी पढ़ें: एक ट्रांसजेंडर, दो प्रेमी, दारू पार्टी के बाद खूनी खेल...बुलंदशहर में लव ट्रायंगल में 11वीं के छात्र का मर्डर

अगले दिन दोपहर दिनेश महादेव झांबरे नाम का युवक पीजी पहुंचा. उसने कहा कि उसे सागर से मिलना है और उसकी प्रेमिका यहीं रह रही है. कर्मचारियों ने बताया कि सागर तीसरी मंजिल पर है.

इसके बाद दिनेश खुद तीसरी मंजिल पर पहुंच गया. कुछ ही देर में वहां से चीख-पुकार की आवाजें आने लगीं. जब लोग मौके पर पहुंचे तो सागर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और दिनेश लोहे की रॉड से लगातार उस पर हमला कर रहा था. आरोपी ने लड़की पर भी जानलेवा हमला किया.

Advertisement

बीसीए की पढ़ाई के लिए पुणे में रहने आई थी लड़की

शुरुआती जांच में सामने आया है कि दिनेश और घायल लड़की स्कूल के समय से एक-दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. बाद में दोनों बीसीए की पढ़ाई के लिए पुणे आए. इसी दौरान लड़की की सागर से नजदीकियां बढ़ गईं. पुलिस का मानना है कि इसी वजह से आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया.

इस हमले में सागर गायकवाड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लड़की घायल है. अस्पताल में उसका इलाज जारी है. इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी ने सागर पर लोहे की रॉड से 13 से 14 बार वार किए. फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है. पुलिस ने आरोपी दिनेश महादेव झांबरे को गिरफ्तार कर लिया है.

---- समाप्त ----