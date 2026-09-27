रोहित-कोहली की वापसी से मचेगा धमाल... वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर (रविवार) को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में सभी की नजरें टीम इंडिया के स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहेंगी. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी, जबकि वेस्टइंडीज की कमान शाई होप के हाथों में होगी.

और पढ़ें

रोहित-विराट की वापसी पर नजर

रोहित शर्मा और विराट कोहली अब इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं. ऐसे में दोनों के प्रदर्शन पर खास नजर रहेगी. कप्तान शुभमन गिल भी लंबे समय से बड़ी पारी का इंतजार कर रहे हैं और वह इस मैच में लय हासिल करना चाहेंगे. वहीं, मध्यक्रम में केएल राहुल से भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

यह भी पढ़ें: रोहित-गिल की जोड़ी के आगे यशस्वी जायसवाल का रास्ता बंद! बैटिंग कोच बोले- मौके का इंतजार करना होगा

नीतीश रेड्डी की फिटनेस पर भी नजर

चोट से वापसी करने वाले नीतीश कुमार रेड्डी ने अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया था. हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके लिए चुनौती ज्यादा ओवर गेंदबाजी करने की होगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि वह लगातार तेज गेंदबाजी के साथ कितनी सटीकता बनाए रख पाते हैं.

Advertisement

Simulating the live ODI intensity 📈



🎥 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐢𝐞𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐫𝐢𝐥𝐥𝐬 with #TeamIndia's Fielding Coach Subhadeep Ghosh 💪 - By @ameyatilak



🔽 Watch | #INDvWI https://t.co/UPShFDdsa6 — BCCI (@BCCI) September 26, 2026

गेंदबाजी में सिराज की वापसी

गेंदबाजी विभाग में प्रसिद्ध कृष्णा शानदार फॉर्म में हैं. वहीं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर रहे मोहम्मद सिराज की भी टीम में वापसी हुई है. स्पिन में रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव प्रमुख विकल्प हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज.

यह भी पढ़ें: IND vs WI 1st ODI: भारत-वेस्टइंडीज मैच में बारिश डालेगी खलल? रोहित-कोहली की उम्मीदों पर फिर सकता है पानी

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग- 11: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), जॉन कैम्पबेल, कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, जस्टिन ग्रीव्स, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स और शमर जोसेफ.

Back in ODI mode 👌



📸 #TeamIndia putting in the work in Thiruvananthapuram ahead of #INDvWI 🏃‍♂️💪 pic.twitter.com/sRuuoVdyxg — BCCI (@BCCI) September 25, 2026

भारत का पूरा स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, आकिब नबी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), गुरनूर बरार और नमन धीर.

वेस्टइंडीज का पूरा स्क्वॉड: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), जॉन कैम्पबेल, कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेज, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स, शमर जोसेफ, ज्वेल एंड्रयू, विटेल लॉस और कीमो पॉल.

---- समाप्त ----