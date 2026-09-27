रोहित-कोहली की वापसी से मचेगा धमाल... वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर (रविवार) को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में सभी की नजरें टीम इंडिया के स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहेंगी. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी, जबकि वेस्टइंडीज की कमान शाई होप के हाथों में होगी.
रोहित-विराट की वापसी पर नजर
रोहित शर्मा और विराट कोहली अब इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं. ऐसे में दोनों के प्रदर्शन पर खास नजर रहेगी. कप्तान शुभमन गिल भी लंबे समय से बड़ी पारी का इंतजार कर रहे हैं और वह इस मैच में लय हासिल करना चाहेंगे. वहीं, मध्यक्रम में केएल राहुल से भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी.
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नीतीश रेड्डी की फिटनेस पर भी नजर
चोट से वापसी करने वाले नीतीश कुमार रेड्डी ने अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया था. हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके लिए चुनौती ज्यादा ओवर गेंदबाजी करने की होगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि वह लगातार तेज गेंदबाजी के साथ कितनी सटीकता बनाए रख पाते हैं.
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गेंदबाजी में सिराज की वापसी
गेंदबाजी विभाग में प्रसिद्ध कृष्णा शानदार फॉर्म में हैं. वहीं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर रहे मोहम्मद सिराज की भी टीम में वापसी हुई है. स्पिन में रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव प्रमुख विकल्प हैं.
भारत की संभावित प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज.
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वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग- 11: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), जॉन कैम्पबेल, कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, जस्टिन ग्रीव्स, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स और शमर जोसेफ.
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भारत का पूरा स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, आकिब नबी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), गुरनूर बरार और नमन धीर.
वेस्टइंडीज का पूरा स्क्वॉड: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), जॉन कैम्पबेल, कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेज, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स, शमर जोसेफ, ज्वेल एंड्रयू, विटेल लॉस और कीमो पॉल.