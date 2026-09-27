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Mahabharat Facts: महाभारत के ऐसे अनसुलझे रहस्य, जिनके बारे में जानकर दंग रह जाएंगे आप! शास्त्रों में दर्ज हैं ये 5 हैरान करने वाले सच

Mahabharat Facts: महाभारत का युद्ध केवल दो परिवारों की लड़ाई नहीं, बल्कि अधर्म और अहंकार पर धर्म की विजय की गाथा है. जानें कैसे दुर्योधन की एक हठ और शकुनि की कूटनीति ने महान योद्धाओं को कुरुक्षेत्र में आमने-सामने खड़ा कर दिया.

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महाभारत (Photo: ITG)
महाभारत (Photo: ITG)

Mahabharat Facts: महाभारत की कई रोचक कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. इन कहानियों में मानवता, धर्म, रिश्तों और जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सीख छिपी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? आखिर ऐसी कौन-सी घटनाएं थीं, जिन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ते विवाद को एक विनाशकारी युद्ध में बदल दिया?

आज हम आपको बताएंगे महाभारत के युद्ध की पूरी कहानी. कैसे इंद्रप्रस्थ का वैभव देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या पैदा हुई, कैसे जुए के खेल ने पांडवों को वनवास तक पहुंचाया और कैसे अंत में दुर्योधन की जिद ने पूरे कुरुवंश को महाभारत के युद्ध की ओर धकेल दिया. तो आइए जानते हैं पूरी कहानी.

इंद्रप्रस्थ का वैभव देखकर दुर्योधन के मन में पैदा हुई ईर्ष्या

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कहानी उस समय की है जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था और इसमें शामिल होने के लिए दुर्योधन समेत हस्तिनापुर के कई लोगों को आमंत्रित किया था. यज्ञ में शामिल होने के लिए दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पहुंचा. वहां के वैभव और भव्यता को देखकर वह हैरान रह गया. इंद्रप्रस्थ का राजमहल बेहद अद्भुत था. महल की बनावट ऐसी थी कि कई जगहों पर जो पानी दिखाई देता था, वह वास्तव में पारदर्शी फर्श था और जहां फर्श दिखाई देता था, वहां पानी का तालाब मौजूद था.

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कहा जाता है कि महल में घूमते हुए दुर्योधन एक ऐसे स्थान पर पहुंचा, जहां उसे पानी जैसा दिखाई देने वाला फर्श नजर आया. उसने उसे फर्श समझकर पार करने की कोशिश की और आगे बढ़ गया. इसके बाद रास्ते में एक वास्तविक जलाशय आया, लेकिन इस बार दुर्योधन उसे भी फर्श समझ बैठा और जैसे ही आगे बढ़ा, पानी में गिर गया.

दुर्योधन की यह स्थिति देखकर वहां मौजूद द्रौपदी समेत कुछ लोग हंस पड़े. इस घटना से दुर्योधन बेहद अपमानित महसूस करने लगा. उसके मन में पांडवों के प्रति पहले से मौजूद ईर्ष्या और भी बढ़ गई. इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और पांडवों की बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर दुर्योधन के मन में यह भावना गहरी होती चली गई कि पांडव उससे आगे निकल गए हैं. वह इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था.

पांडवों से बदला लेने की योजना

इंद्रप्रस्थ से वापस हस्तिनापुर लौटने के बाद दुर्योधन ने पांडवों से बदला लेने की योजना बनानी शुरू कर दी. दुर्योधन जानता था कि सीधे युद्ध में पांडवों को हराना आसान नहीं होगा. इसलिए उसने अपने मामा शकुनि की मदद ली थी.

शकुनि ने पांडवों को जुए के खेल में बुलाने की योजना बनाई. उस समय राजाओं और क्षत्रियों के बीच जुए के निमंत्रण को स्वीकार करना एक प्रचलित परंपरा मानी जाती थी. इसके अलावा युधिष्ठिर को जुए का विशेष आकर्षण था, जबकि शकुनि इस खेल में बेहद कुशल माना जाता था. दुर्योधन और शकुनि का उद्देश्य था कि जुए के खेल के जरिए पांडवों से उनका राज्य और संपत्ति छीन ली जाए.

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जुए के खेल में हारते गए युधिष्ठिर

दुर्योधन के निमंत्रण पर पांडव हस्तिनापुर पहुंचे. इसके बाद युधिष्ठिर और शकुनि के बीच जुए का खेल शुरू हुआ था. खेल में युधिष्ठिर एक के बाद एक अपनी संपत्ति, धन और आभूषण हारते चले गए. इसके बाद उन्होंने अपना राज्य भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए थे.
 
शकुनि और दुर्योधन ने उन्हें लगातार दांव बढ़ाने के लिए उकसाया. युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया और एक-एक करके उन्हें भी हार गए थे. इसके बाद उन्होंने स्वयं को दांव पर लगाया और वह भी हार गए थे. लेकिन जुए का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ. इसके बाद द्रौपदी को दांव पर लगाने का प्रस्ताव सामने आया. युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए. इसके बाद कौरवों ने घोषणा की कि पांडव और द्रौपदी अब उनके दास हैं.

भरी सभा में द्रौपदी का अपमान

दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया. एक संदेशवाहक द्रौपदी के पास पहुंचा और उसे बताया कि युधिष्ठिर जुए में उन्हें दांव पर लगाकर हार गए हैं. यह सुनकर द्रौपदी ने सवाल उठाया कि जब युधिष्ठिर पहले ही स्वयं को हार चुके थे, तब उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार कैसे था? द्रौपदी ने सभा में आने से इनकार कर दिया.

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इसके बाद कौरवों के भाई दुशासन ने द्रौपदी को जबरन सभा में लाया. भरी सभा में द्रौपदी ने अपने साथ हुए अन्याय का विरोध किया और वहां मौजूद सभी बुजुर्गों और राजाओं से धर्म के आधार पर उत्तर मांगा. सभा में इस घटना को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया. द्रौपदी के अपमान की स्थिति तब और भयावह हो गई, जब उसके वस्त्रहरण का प्रयास किया गया.

द्रौपदी ने खुद को असहाय पाकर भगवान कृष्ण का स्मरण किया. धार्मिक कथा के अनुसार, इसके बाद जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता गया, तो साड़ी बढ़ती चली गई. वह द्रौपदी के वस्त्र को समाप्त नहीं कर सका और अंत में थककर बैठ गया. इस घटना के बाद सभा में भारी तनाव पैदा हो गया.

पांडवों को मिला वनवास

आखिरकार धृतराष्ट्र ने स्थिति को संभालने के लिए पांडवों और द्रौपदी को उनके अधिकार वापस कर दिए. लेकिन इसके बाद फिर से जुए का खेल हुआ. इस बार शर्त रखी गई कि हारने वाले पक्ष को 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद एक वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा. यदि अज्ञातवास के दौरान उनका पता चल जाता है, तो उन्हें दोबारा 12 वर्ष का वनवास भुगतना होगा.

युधिष्ठिर इस खेल में भी हार गए. इसके बाद पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और एक वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा. पांडवों ने निर्धारित समय के अनुसार अपना वनवास और अज्ञातवास पूरा किया और इसके बाद अपने राज्य का अधिकार वापस मांगने हस्तिनापुर लौटे.

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सिर्फ पांच गांव की मांग

पांडव अपना अधिकार वापस चाहते थे, लेकिन दुर्योधन उन्हें उनका राज्य लौटाने के लिए तैयार नहीं था. युद्ध की स्थिति से बचने के लिए पांडवों की ओर से समझौते का प्रयास भी किया गया. कथा के अनुसार, पांडवों ने अंत में अपने लिए केवल पांच गांव देने की मांग तक कर दी, ताकि युद्ध को टाला जा सके.

लेकिन दुर्योधन इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ. महाभारत की प्रसिद्ध कथा में उसके द्वारा यह कहा गया है कि वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं है. दुर्योधन की यह जिद, पांडवों के अधिकार का विवाद, द्रौपदी का अपमान और दोनों पक्षों के बीच वर्षों से बढ़ता संघर्ष आखिरकार महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी वजहों में बदल गया.

ऐसे शुरू हुआ महाभारत का युद्ध

जब समझौते के सभी रास्ते बंद हो गए, तो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध तय हो गया. कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों पक्षों की विशाल सेनाएं आमने-सामने खड़ी हुईं. एक ओर कौरवों की सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की. इस युद्ध में सिर्फ दो परिवारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि हस्तिनापुर के सिंहासन, अधिकार, धर्म और सत्ता से जुड़े कई वर्षों के विवाद का अंतिम परिणाम सामने आया. यही वह संघर्ष था, जिसे इतिहास और भारतीय महाकाव्य परंपरा में 'महाभारत का युद्ध' कहा जाता है.

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