Ramayana Mumbai Event: रामायण के इवेंट से क्यों गायब रहे यश? प्रोड्यूसर ने किया याद, सुपरस्टार को लेकर दिया बड़ा बयान

रणबीर कपूर वाली रामायण अब रिलीज होने से बस कुछ ही महीने दूर है. इस 4000 करोड़ में बनी फिल्म को देखने के लिए लोग उत्सुक हैं, जिसका पहला पार्ट दिवाली पर आ रहा है. पूरी टीम अब फिल्म की मार्केटिंग में व्यस्त है. बीते दिन रामायण का एक खास इवेंट हुआ, जहां यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट आए थे. मेकर्स के साथ उनकी एक खास बातचीत होने वाली है, जो जल्द उनके चैनल पर देखी जाएगी.

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इस इवेंट में फिल्म के मेन किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के साथ पहुंचे थे. वहां से कन्नड़ स्टार यश गायब दिखे, जो रामायण के को-प्रोड्यूसर और एक्टर भी हैं. फिल्म में वो रावण की भूमिका निभा रहे हैं. उनकी गैरमौजूदगी पर लोगों ने कई सारे सवाल उठाए. मगर उनके पार्टनर नमित मल्होत्रा यश को नहीं भूले. उन्होंने एक्टर का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके इस प्रोजेक्ट को बनाने में अपना साथ दिया.

यश की गैरमौजूदगी पर बोले नमित मल्होत्रा

रामायण के प्रोड्यूसर ने कहा- आज यश यहां नहीं आ पाए, जो हमारे सुपरस्टार हैं और फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं. जब इस फिल्म को बनाने का फैसला हुआ, तब मुझे यश जैसे शख्स की जरूरत थी, जो मजबूती से हमारे साथ खड़े रहें और हमारा सहारा बनें. हमारे देश में रावण का नाम सुनकर ही लोगों के मन में काफी डर और नापसंदगी है. ऐसे में रावण का किरदार निभाने के लिए यश जैसे इंसान की हिम्मत चाहिए थी.

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'वो बतौर प्रोड्यूसर इस फिल्म से जुड़े और उन्होंने रामायण बनाने के हमारे सपने को पूरा करने में हमारा पूरा साथ दिया. हमारा मकसद सिर्फ हर भारतीय को गर्व महसूस कराना नहीं है, बल्कि रामायण की कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाना भी है. और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं. यश, हमें आपकी कमी महसूस हो रही है. उम्मीद है कि अब आप बेहतर महसूस कर रहे होंगे.'

नमित मल्होत्रा की बातों से फिलहाल ये तो साफ नहीं हुआ कि यश क्यों इस इवेंट में नहीं पहुंच पाए. लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे मिस किया. शायद यही वजह है कि रामायण के प्रोड्यूसर उनकी बेहतरी की बात कर रहे हैं. मगर कुछ भी पक्के से कह पाना मुश्किल है. अब यश क्यों नहीं जा पाए, ये तो वही बता सकेंगे.

फिलहाल अगर बात करें रामायण पार्ट 1 की, तो दुनियाभर और भारत में इसकी रिलीज डेट अलग-अलग हैं. इंडिया में दिवाली के दिन यानी 8 नवंबर को फिल्म होगी. वहीं, दुनियभर में 5 और 6 नवंबर को रिलीज होने की तारीख सामने आ रही है.

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