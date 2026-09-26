IND vs WI 1st ODI: भारत-वेस्टइंडीज मैच में बारिश डालेगी खलल? रोहित-कोहली की उम्मीदों पर फिर सकता है पानी

भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज करने के लिए पूरी तरह तैयार है. सीरीज का पहला मुकाबला रविवार यानी 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है.

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इस मुकाबले से पहले फैन्स के मन में एक बड़ा सवाल है. क्या बारिश इस रोमांचक मैच का मजा किरकिरा कर सकती है? पिछले कुछ दिनों से भारत के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है. ऐसे में तिरुवनंतपुरम में मौसम कैसा रहेगा इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है.

मौसम एजेंसी एक्यूवेदर के मुताबिक मैच के दिन बारिश की आशंका करीब 25% है. यह मुकाबला दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगा. मैच से पहले शहर में कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली हैं.

हालांकि , फैन्स के लिए राहत की बात यह है कि पूरे मैच के धुलने यानी रद्द होने की संभावना काफी कम है. हालांकि, बीच में बारिश की वजह से खेल में कुछ देर के लिए रुकावट जरूर आ सकती है.

🗣️ 𝗪𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗼 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲



🎥 #TeamIndia Bowling Coach Morne Morkel @mornemorkel65 on the great value of having Virat Kohli, Rohit Sharma, and other experienced players around 🫡#INDvWI pic.twitter.com/lzWKoRHSB6 — BCCI (@BCCI) September 25, 2026

रोहित-कोहली पर फैन्स की नजरें

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रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन्स इस मुकाबले का इंतजार बेसब्री के साथ कर रहे हैं. इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों के मैदान पर उतरने से पूरी सीरीज का रोमांच कई गुना बढ़ गया है. साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इन दोनों का यह सफर बेहद अहम माना जा रहा है.

That unmatched excitement to wear the #TeamIndia blue 🇮🇳



🎥 Naman Dhir is 𝙡𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢 and loving every bit 💙 - By @ameyatilak #INDvWIhttps://t.co/iCJQZpwLes — BCCI (@BCCI) September 26, 2026

इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान युवा शुभमन गिल के हाथों में है, जबकि वेस्टइंडीज टीम की अगुवाई अनुभवी शाई होप कर रहे हैं. दोनों ही टीमों की कोशिश पहले मुकाबले को जीतकर सीरीज में अपनी बढ़त बनाने की होगी.

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