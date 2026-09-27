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इजरायल से मैच को लेकर आयरलैंड की टीम में बवाल, खिलाड़ियों ने की वोटिंग, एक ने छोड़ा कैम्प

इजरायल के खिलाफ इन मुकाबलों को लेकर आयरलैंड में पहले से विरोध की स्थिति रही है. 160 से ज्यादा आयरिश खेल हस्तियों ने एफएआई को खुला पत्र लिखकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी. टीम के होटल के बाहर भी मैचों के बहिष्कार की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए.

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आयरिश टीम में मतभेद, इजराइल से मैच खेलेगी टीम. (Photo: AP)
आयरिश टीम में मतभेद, इजराइल से मैच खेलेगी टीम. (Photo: AP)

इजरायल के खिलाफ UEFA नेशन्स लीग मुकाबले से पहले आयरलैंड की फुटबॉल टीम में तनाव की स्थिति बन गई. गाजा में जारी संघर्ष के बीच इजरायल के खिलाफ मुकाबले के बहिष्कार की मांग के बाद खिलाड़ियों ने होटल में घंटों बैठक की और अंत में वोटिंग के जरिए मैच खेलने का फैसला किया. हालांकि, गोलकीपर गैविन बाजुनु ने इस फैसले से अलग रुख अपनाते हुए टीम कैम्प छोड़ दिया.

दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 27 सितंबर को हंगरी के डेब्रेसेन में खेला जाना है. शनिवार को टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग में पांच घंटे से ज्यादा की देरी हुई. इस दौरान खिलाड़ी मैच खेलने को लेकर आपस में चर्चा करते रहे. फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ आयरलैंड (FAI) के मुख्य कार्यकारी डेविड कूरेल ने बताया कि एक खिलाड़ी ने मुकाबले में हिस्सा लेने को लेकर अपनी असहजता जाहिर की थी. इसके बाद पूरी टीम ने इस मुद्दे पर चर्चा की और खिलाड़ियों के बीच वोटिंग कराई गई.

गैविन बाजुनु ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए टीम कैम्प छोड़ने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उनका फैसला व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित है और वह निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका रुख इजरायल के लोगों या यहूदी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि क्षेत्र में हो रही हिंसा के विरोध में है.

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मैच का बहिष्कार नहीं करने के बावजूद आयरलैंड के खिलाड़ी मुकाबले के दौरान काली पट्टी पहनेंगे. एफएआई के मुताबिक, यह संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों की याद में किया जाएगा. टीम मैच से पहले होने वाले कुछ कार्यक्रमों में भी हिस्सा नहीं लेगी. एफएआई ने यह भी बताया कि खिलाड़ी और संघ मैच फीस से चैरिटी के लिए योगदान देंगे. यह योगदान रविवार के मुकाबले के साथ-साथ 1 अक्टूबर को डबलिन में ऑस्ट्रिया के खिलाफ होने वाले आयरलैंड के मैच से भी किया जाएगा.

आयरलैंड और इजरायल के बीच दूसरा मुकाबला 4 अक्टूबर को सर्बिया के बाक्का टोपोला में खेला जाना है. दोनों मुकाबले दर्शकों के बिना खेले जाने हैं. एफएआई ने इससे पहले UEFA से इजरायल को क्लब और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से बाहर करने की मांग भी की थी. हालांकि, इस बीच आयरलैंड ने नेशंस लीग के दोनों मुकाबले खेलने का फैसला बरकरार रखा है.

आयरलैंड के कोच हेमिर हॉलग्रिम्सन ने कहा कि टीम और खिलाड़ियों पर घरेलू दबाव लगातार बढ़ रहा है. वहीं, मैच को लेकर टीम के भीतर हुई चर्चा के बाद अब मुकाबला तय कार्यक्रम के अनुसार ही खेला जाएगा.

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