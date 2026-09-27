'नॉर्थ-ईस्ट के लोग दिल्ली क्यों आते हैं?', असम की महिला वकील से मारपीट

दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली स्थित प्रसाद नगर इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद के दौरान असम की एक महिला वकील के साथ कथित तौर पर कुछ लोगों ने मारपीट की. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें महिला रोती और परेशान नजर आ रही हैं.

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वीडियो में महिला ने दावा किया कि उनके क्लाइंट के विरोधी पक्ष ने उन्हें इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वह दिल्ली में ‘बाहरी’ हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

महिला ने फोन पर किसी से बात करते हुए कहा कि उनके क्लाइंट का अगले दिन एक कार्यक्रम था. उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष कार्यक्रम को खराब करना चाहता था और इसी वजह से बड़ा हंगामा किया गया. महिला ने दावा किया कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह दिल्ली में बाहरी हैं, जबकि दूसरा पक्ष स्थानीय गुंडों का है.

नार्थ-ईस्ट के लोग दिल्ली क्यों आते हैं

झड़प के दौरान महिला ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके खिलाफ नस्लीय टिप्पणियां भी कीं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने सवाल किया कि पूर्वोत्तर के लोग काम करने के लिए दिल्ली क्यों आते हैं.

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वीडियो में महिला रोते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी अपील करती नजर आईं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहती हैं कि दिल्ली सभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन क्या यह दिल्ली की सुरक्षा है, जहां पुरुषों का एक समूह महिला वकील को निशाना बनाता है. उन्होंने प्रधानमंत्री के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ नारे का भी जिक्र करते हुए सवाल किया कि अगर इस तरह की घटना होती है तो बेटियां कैसे पढ़ेंगी.

पुलिस ने क्या कहा मामले को लेकर

पुलिस के मुताबिक, महिला वकील संपत्ति विवाद में शामिल ‘डॉलर बाबा’ नाम के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थीं. दोनों पक्षों के बीच प्रसाद नगर इलाके की एक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है. महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि घटना के दौरान उनके साथ छेड़छाड़ की गई. पुलिस ने कहा कि उनकी शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की जा रही है.

वहीं, संपत्ति विवाद में शामिल दूसरे पक्ष की ओर से भी शिकायत दर्ज कराई गई है. इसमें मारपीट का आरोप लगाया गया है. पुलिस के मुताबिक, इस शिकायत के आधार पर पहले पक्ष के खिलाफ क्रॉस-FIR दर्ज की गई है. मामले की आगे की जांच जारी है.

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