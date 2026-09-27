scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'नॉर्थ-ईस्ट के लोग दिल्ली क्यों आते हैं?', असम की महिला वकील से मारपीट

दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में संपत्ति विवाद के दौरान असम की महिला वकील से कथित मारपीट का मामला सामने आया है. महिला ने आरोप लगाया कि उसे दिल्ली में ‘बाहरी’ होने के कारण निशाना बनाया गया और नस्लीय टिप्पणियां भी की गईं.

Advertisement
X
दिल्ली के प्रसाद नगर में असम की महिला वकील से कथित मारपीट
दिल्ली के प्रसाद नगर में असम की महिला वकील से कथित मारपीट

दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली स्थित प्रसाद नगर इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद के दौरान असम की एक महिला वकील के साथ कथित तौर पर कुछ लोगों ने मारपीट की. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें महिला रोती और परेशान नजर आ रही हैं.

वीडियो में महिला ने दावा किया कि उनके क्लाइंट के विरोधी पक्ष ने उन्हें इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वह दिल्ली में ‘बाहरी’ हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

महिला ने फोन पर किसी से बात करते हुए कहा कि उनके क्लाइंट का अगले दिन एक कार्यक्रम था. उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष कार्यक्रम को खराब करना चाहता था और इसी वजह से बड़ा हंगामा किया गया. महिला ने दावा किया कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह दिल्ली में बाहरी हैं, जबकि दूसरा पक्ष स्थानीय गुंडों का है.

सम्बंधित ख़बरें

हादसे का वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)
लहराती पिकअप और स्कूटी... गाड़ी ऐसी पलटी कि देखने वाले रह गए दंग
ग्रामीणों ने खोदी कब्र.(Photo: Representational)
बेटी पैदा हुई तो मां ने मार डाला? नवजात को घर के पीछे गड्ढे में दफनाया
Asam Fish Smuggling
असम में काजीरंगा की टीम ने 500 दुर्लभ मछलियां जब्त की
वन विभाग ने पांच लोगों को हिरासत में लिया. (Photo: Screengrab)
बस में मिलीं 500 से ज्यादा चेंग मछलियां... फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिया एक्शन
Assam congress leaders attacked.
असम में नेताओं के काफिले पर हमले से उबाल, कांग्रेस ने EC पर उठाए सवाल

नार्थ-ईस्ट के लोग दिल्ली क्यों आते हैं

झड़प के दौरान महिला ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके खिलाफ नस्लीय टिप्पणियां भी कीं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने सवाल किया कि पूर्वोत्तर के लोग काम करने के लिए दिल्ली क्यों आते हैं.

Advertisement

वीडियो में महिला रोते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी अपील करती नजर आईं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहती हैं कि दिल्ली सभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन क्या यह दिल्ली की सुरक्षा है, जहां पुरुषों का एक समूह महिला वकील को निशाना बनाता है. उन्होंने प्रधानमंत्री के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ नारे का भी जिक्र करते हुए सवाल किया कि अगर इस तरह की घटना होती है तो बेटियां कैसे पढ़ेंगी.

पुलिस ने क्या कहा मामले को लेकर

पुलिस के मुताबिक, महिला वकील संपत्ति विवाद में शामिल ‘डॉलर बाबा’ नाम के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थीं. दोनों पक्षों के बीच प्रसाद नगर इलाके की एक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है. महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि घटना के दौरान उनके साथ छेड़छाड़ की गई. पुलिस ने कहा कि उनकी शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की जा रही है.

वहीं, संपत्ति विवाद में शामिल दूसरे पक्ष की ओर से भी शिकायत दर्ज कराई गई है. इसमें मारपीट का आरोप लगाया गया है. पुलिस के मुताबिक, इस शिकायत के आधार पर पहले पक्ष के खिलाफ क्रॉस-FIR दर्ज की गई है. मामले की आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पितृ पक्ष में क्या करें और क्या न करें, जानिए जरूरी नियम! |
    दिल्ली के इन स्कूलों में लॉटरी से मिलता है एडमिशन, जानें क्या होते हैं इसके लिए नियम ? |
    इजरायल से मैच को लेकर आयरलैंड की टीम में बवाल, खिलाड़ियों ने की वोटिंग, एक ने छोड़ा कैम्प |
    आधी रात को स्वैग में एयरपोर्ट पहुंचीं ऐश्वर्या राय, बच्चन परिवार की बहू पर दिल हारे फैंस |
    Vrat Ki Namkeen: बाजार की नमकीन को कहें बाय, इस बार नवरात्रि व्रत पर बनाएं टेस्टी साबूदाना-मूंगफली मिक्स्चर, तुरंत नोट करें आसान रेसिपी |
    Mahabharat Facts: महाभारत के ऐसे अनसुलझे रहस्य, जिनके बारे में जानकर दंग रह जाएंगे आप! शास्त्रों में दर्ज हैं ये 5 हैरान करने वाले सच |
    मूसलाधार बारिश से देशभर में मची भारी तबाही! कई राज्यों में बिगड़े बाढ़ जैसे हालात! |
    घर के नल में पानी का प्रेशर अचानक कम हो जाए तो ये 5 चीजें चेक करें |
    'क्या बर्लिन ने सेकंड वर्ल्ड वॉर से सबक नहीं सीखा?', UNGA में जर्मनी की सलाह पर भड़का रूस |
    450% बढ़ा एक्सपोर्ट... इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में TVS, Bajaj और Ather का दबदबा
    Advertisement