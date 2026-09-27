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Vrat Ki Namkeen: बाजार की नमकीन को कहें बाय, इस बार नवरात्रि व्रत पर बनाएं टेस्टी साबूदाना-मूंगफली मिक्स्चर, तुरंत नोट करें आसान रेसिपी

Vrat Ki Namkeen: दो हफ्ते बाद नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. कई घरों में नवरात्रि से पहले ही सफाई और व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. ऐसे में यहां हम आपको साबूदाना-मूंगफली मिक्स्चर की रेसिपी बता रहे हैं जो आप अभी से नोट कर लें ताकि नवरात्रि के व्रत के लिए आपको बाजार की नमकीन न खरीदनी पड़े.

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व्रत की नमकीन (Photo: ITG)
व्रत की नमकीन (Photo: ITG)

नवरात्रि पर 9 दिनों के व्रत के दौरान अक्सर शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा, चटपटा और फलाहारी खाने का मन करता है. ज्यादातर लोग या तो केवल फलाहारी आलू या फिर बाजार में मिलने वाली व्रत की नमकीन खरीद लेते हैं जो न सिर्फ महंगी होती है, बल्कि उसमें शुद्धता और तेल की गुणवत्ता का भी डर रहता है.

ऐसे में बाजार की पैकेट बंद नमकीन की जगह घर पर ही बेहद कम समय में एकदम शुद्ध, क्रंची और स्वादिष्ट साबूदाना-मूंगफली मिक्स्चर तैयार की जा सकती है. बड़े साबूदाने, भुनी हुई मूंगफली, मखाने और सेंधा नमक के कॉम्बिनेशन से बनी यह नमकीन स्वाद में जितनी लाजवाब होती है, उतनी ही पेट को लंबे समय तक भरा भी रखती है. आइए तुरंत नोट करें इस आसान और टेस्टी फलाहारी नमकीन की रेसिपी!

सामग्री:

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1 कप बड़ा साबूदाना (तलने वाला / नायलॉन साबूदाना)

1/2 कप कच्चे मूंगफली के दाने

1/2 कप मखाने 

1 बड़ा आलू (कद्दूकस किया हुआ लच्छा, धोकर सुखाया हुआ)

8-10 कढ़ी पत्ते

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

10-12 काजू और बादाम (दो टुकड़ों में कटे हुए)

1 छोटा चम्मच सेंधा नमक (व्रत वाला नमक)

1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

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1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या पिसी चीनी (खट्टा-मीठा स्वाद देने के लिए, ऐच्छिक)

फ्राई करने के लिए मूंगफली का तेल या देसी घी

बनाने की विधि:

एक कढ़ाई में तेल या देसी घी को तेज गर्म करें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके बड़ा साबूदाना डालें. साबूदाना तुरंत फूलकर ऊपर आ जाएगा. इसे मध्यम आंच पर 1-2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करें ताकि वह अंदर तक कुरकुरा हो जाए. फिर इसे टिशू पेपर पर निकाल लें.

अब आंच को मध्यम करें और मूंगफली के दानों को चटकने और क्रिस्पी होने तक तलकर निकालें. इसके बाद मखाने और कटे हुए काजू-बादाम को हल्का सुनहरा होने तक तलकर प्लेट में निकाल लें.

बचे हुए तेल में कढ़ी पत्ता और बारीक कटी हरी मिर्च डालकर क्रिस्पी होने तक तलें और निकाल लें. (अगर आप आलू लच्छा डाल रहे हैं, तो उसे भी तेज आंच पर क्रिस्पी होने तक तल लें).

एक बड़े बर्तन में तला हुआ साबूदाना, मूंगफली, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, आलू लच्छा, कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च एक साथ मिलाएं.

अब ऊपर से सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार पिसी चीनी या अमचूर पाउडर छिड़कें. सभी सामग्री को गरम-गरम में ही अच्छी तरह मिला लें ताकि मसाले अच्छे से चिपक जाएं.

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तैयार है आपकी बेहद टेस्टी और क्रिस्पी साबूदाना-मूंगफली नमकीन! ठंडी होने के बाद इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में भर कर रखें और पूरे 9 दिन तक चाय के साथ इसका आनंद लें.

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