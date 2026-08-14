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IND vs SL: गर्मी, नमी और कूकाबूरा बॉल, श्रीलंका में भारत के सामने ये 5 बड़े चैलेंज

भारत श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगा तो चुनौती सिर्फ स्पिन और पिच की नहीं होगी. गॉल की गर्मी-नमी, जल्दी नरम पड़ने वाली कूकाबूरा गेंद, लंबे स्पेल, हाल में कम टेस्ट क्रिकेट और बल्लेबाजी में लंबी पारियां खेलने की जरूरत टीम की परीक्षा लेंगी. जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी ने तेज गेंदबाजी विभाग की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

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गॉल में शन‍िवार से भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट (Photo: X/@BCCI)
गॉल में शन‍िवार से भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट (Photo: X/@BCCI)

भारत श्रीलंका पहुंच चुका है और अब नजर गॉल में होने वाले पहले टेस्ट पर है. यह टेस्ट मैच शन‍िवार (15 अगस्त)  से गॉल इंटरनेशनल स्टेड‍ियम में हैं.

इस बार टीम इंडिया के सामने चुनौती सिर्फ श्रीलंका की स्पिन नहीं है. परिस्थितियां, गेंद का व्यवहार, खिलाड़ियों की फिटनेस और सबसे बढ़कर लंबे समय तक दबाव बनाए रखने की क्षमता भारतीय टीम की असली परीक्षा लेने वाली है.

पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाला यह मुकाबला WTC (वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप) अभियान के लिहाज से भी अहम है. टीम इस समय WTC में पांचवें स्थान पर है और घरेलू परिस्थितियों में भी कमजोर पड़ने की हालिया तस्वीर ने दबाव बढ़ाया है.

1. गॉल की गर्मी और नमी सबसे पहली परीक्षा
भारतीय खिलाड़ियों को श्रीलंका की परिस्थितियों की आदत जरूर है, लेकिन गॉल की गर्मी और समुद्र से आने वाली नमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्केल ने भी टेस्ट से पहले इसे सबसे बड़ी चुनौती बताया है. गॉल स्टेडियम के चारों तरफ समुद्र होने की वजह से उमस काफी ज्यादा रहती है. गुरुवार को नेट्स के दौरान खिलाड़ियों ने भी इसका अनुभव किया.

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ऐसे मौसम में लंबे गेंदबाजी स्पेल आसान नहीं होते. तेज गेंदबाजों को कम स्पेल में ज्यादा प्रभाव डालना होगा, जबकि बल्लेबाजों के सामने लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने की चुनौती होगी.

मॉर्केल के मुताबिक इस दौरे पर सिर्फ स्किल काफी नहीं होगी. खिलाड़ियों को परिस्थितियों को जल्दी पढ़कर उसी हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी होगी.

2. कूकाबूरा गेंद... जो 20-25 ओवर में बदल सकती है खेल

भारत के लिए दूसरी बड़ी चुनौती लाल कूकाबूरा गेंद है. भारत में टेस्ट क्रिकेट में SG गेंद के इस्तेमाल की आदत है, जबकि श्रीलंका में कूकाबूरा गेंद से खेला जाता है. मशीन-स्टिच वाली इस गेंद का सीम समय के साथ जल्दी सपाट पड़ता है और गेंद भी अपेक्षाकृत जल्दी नरम हो जाती है.

मॉर्केल का मानना है कि करीब 20-25 ओवर के बाद गेंद के नरम पड़ने की संभावना रहती है. ऐसे में तेज गेंदबाजों के पास नई गेंद से प्रभाव डालने का मौका काफी सीमित होगा.

यानी शुरुआती ओवरों में विकेट निकालना बेहद अहम होगा. अगर उस दौरान गेंदबाज मौके नहीं बना पाए तो पुरानी गेंद के साथ बल्लेबाजों को परेशान करना आसान नहीं रहेगा.

यहीं भारतीय गेंदबाजों की 'स्ट्रीट स्मार्ट' क्रिकेट की परीक्षा होगी. गेंद को कब शॉर्ट करना है, कब क्रीज का इस्तेमाल करना है और कब आक्रमण की लाइन बदलनी है, इसका फैसला जल्दी लेना होगा.

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3. कम टेस्ट क्रिकेट के बाद सीधे पांच दिन की लड़ाई
भारत के लिए एक और बड़ी समस्या रेड-बॉल क्रिकेट की कमी है. श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट 2026 में भारत का सिर्फ दूसरा रेड-बॉल मुकाबला होगा. इससे पहले जून में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला गया टेस्ट ढाई दिन में ही खत्म हो गया था. यानी भारतीय खिलाड़ियों को हाल के महीनों में लंबे टेस्ट मैच जैसी परिस्थितियों में लगातार दबाव बनाए रखने का ज्यादा मौका नहीं मिला है.

टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ अच्छी शुरुआत काफी नहीं होती. गेंदबाजों को दिनभर बार-बार सही एरिया में गेंद डालनी होती है और बल्लेबाजों को कई घंटे क्रीज पर बिताने पड़ते हैं.

4. बल्लेबाजी में 'लंबी पारी' सबसे बड़ा कोर्स करेक्शन
भारत के लिए शायद सबसे बड़ा सुधार बल्लेबाजी में जरूरी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली WTC सीरीज में भारतीय बल्लेबाजी लंबे समय तक विपक्षी टीम पर दबाव नहीं बना सकी थी. दो टेस्ट में सिर्फ एक बार भारत ने ऐसी पारी खेली जो दक्षिण अफ्रीका की पारी से ज्यादा लंबी चली.

गुवाहाटी में भारत की दोनों पारियां क्रमश: 83.5 और 63.5 ओवर तक चलीं. इसके मुकाबले साउथ अफ्रीका की पहली पारी ही 151.1 ओवर तक खिंची थी. श्रीलंका में भी यही गलती महंगी पड़ सकती है. अगर भारतीय बल्लेबाज पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए तो गेंदबाजों पर लगातार दबाव रहेगा.

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इसलिए टीम के लिए सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि समय बिताना और विपक्षी गेंदबाजों को थकाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा.

5. बारिश, रिवर्स स्विंग और स्पिन का बड़ा सेलेक्शन सवाल
गॉल का पुराना और खुरदुरा आउटफील्ड गेंद को जल्दी घिस सकता है. इससे पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग की संभावना पैदा होती है और भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए एक नया हथियार सामने आ सकता है.

लेकिन बारिश ने तस्वीर को थोड़ा पेचीदा बना दिया है. हाल में हुई बारिश से आउटफील्ड नरम हुआ है. ऐसे में गेंद के जल्दी रिवर्स होने में भी देरी हो सकती है.

मॉर्केल ने साफ कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों को छोटे स्पेल में पूरी ऊर्जा के साथ गेंदबाजी करनी होगी.

इसके साथ सबसे बड़ा सवाल टीम कॉम्बिनेशन का है. नीतीश रेड्डी और वॉश‍िंगटन सुंदर की चोटों के बावजूद भारत के पास चार तेज गेंदबाज और चार स्पिन विकल्प मौजूद हैं. गॉल के इतिहास और परिस्थितियों को देखते हुए तीन स्पिनरों के साथ उतरने का विकल्प मजबूत नजर आता है.

रवींद्र जडेजा और कुलदीप याद के साथ तीसरे स्पिनर के लिए मानव सुथार और सारांश जैन के बीच मुकाबला है. सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में 6/33 का शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने कोलंबो में SLC XI के खिलाफ अभ्यास मैच में भी प्रभावित किया. लेकिन उनके साथ एक समस्या यह है कि वह जडेजा की तरह ही बाएं हाथ के स्पिनर हैं.

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दूसरी ओर सारांश जैन दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर हैं और बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. वह वॉश‍िंगटन सुंदर की जगह पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किए गए हैं. दोनों ने गुरुवार को नेट्स में लंबे स्पेल डाले.

मॉर्केल के मुताबिक टीम में एक से ज्यादा बाएं हाथ के स्पिनर होना बड़ी चिंता नहीं है. उनके लिए अहम बात यह होगी कि कप्तान शुभमन ग‍िल इन गेंदबाजों का इस्तेमाल अलग-अलग परिस्थितियों में कैसे करते हैं.

असली लड़ाई सिर्फ स्पिन बनाम बल्लेबाजी नहीं
श्रीलंका में भारत को अक्सर स्पिन के दम पर जीत का दावेदार माना जाता है. लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है.

गर्मी और उमस तेज गेंदबाजों की ऊर्जा की परीक्षा लेंगी. कूकबूरा गेंद शुरुआती ओवरों में मिलने वाले मौके की कीमत बढ़ाएगी. बारिश रिवर्स स्विंग की टाइमिंग बदल सकती है. वहीं कम टेस्ट क्रिकेट के बाद खिलाड़ियों को पांच दिन की मानसिक और शारीरिक लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना होगा.

और सबसे अहम, बल्लेबाजों को लंबी पारियां खेलनी होंगी. भारत के पास गेंदबाजी में 20 विकेट लेने की क्षमता मौजूद है. सवाल यह है कि क्या टीम उतनी देर तक दबाव बनाए रख पाएगी, जितनी देर तक गॉल में जीत के लिए जरूरी होगा.

यही वजह है कि श्रीलंका दौरे पर भारत की असली परीक्षा सिर्फ टर्निंग ट्रैक पर स्पिन खेलने की नहीं, बल्कि गर्मी, गेंद, समय और प्रेशर चारों से एक साथ मुकाबला करने की होगी.

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पहले टेस्ट के लिए श्रीलंका टेस्ट टीम: धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरु उदारा, निशान मधुशंका, कामिंडु मेंडिस (उपकप्तान), दिनेश चांदीमल, पसिंदु सूरियाबंदर, सोनल दिनुषा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा , मिलान रत्नायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका.

भारतीय टीम का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन. 

भारत के श्रीलंका दौरे का पूरा शेड्यूल
15-19 अगस्त: पहला टेस्ट, गॉल, सुबह 10 बजे से
23-27 अगस्त: दूसरा टेस्ट, कोलंबो, सुबह 10 बजे से
 

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