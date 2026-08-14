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Bihar: दवा बेचने के विवाद में IGIMS के बाहर बवाल, मेडिकल शॉप में घुसकर 3 राउंड फायरिंग

पटना के IGIMS अस्पताल के गेट नंबर तीन के पास मेडिकल शॉप में घुसकर कुछ लोगों ने स्टाफ के साथ मारपीट की और तीन राउंड फायरिंग कर फरार हो गए. मेडिकल शॉप के मालिक के मुताबिक, 6 से 7 लोग दुकान पर पहुंचे थे. दवा बेचने को लेकर IGIMS के अंदर हुए विवाद के बाद घटना होने की बात सामने आई है.

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दवा बेचने के विवाद में मेडिकल शॉप पर हमला. (Photo: Screengrab)
दवा बेचने के विवाद में मेडिकल शॉप पर हमला. (Photo: Screengrab)

पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में IGIMS अस्पताल के बाहर मेडिकल शॉप पर फायरिंग का मामला सामने आया है. अस्पताल के गेट नंबर तीन के पास स्थित मेडिकल शॉप में कुछ लोग घुसे और वहां मौजूद स्टाफ के साथ मारपीट की. इसके बाद दुकान के अंदर से तीन राउंड फायरिंग की गई और आरोपी मौके से फरार हो गए. पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. CCTV फुटेज में मेडिकल शॉप में हुई मारपीट और फायरिंग की घटना रिकॉर्ड हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

मेडिकल शॉप के मालिक प्रमोद कुमार सिंह के मुताबिक, करीब 6 से 7 लोग दुकान पर पहुंचे थे. इन लोगों ने दुकान के कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी. दुकानदार का कहना है कि इस घटना की वजह IGIMS के अंदर एक अन्य मेडिकल दुकानदार से दवा बेचने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है. दुकानदार के मुताबिक, इसी विवाद के बाद आधा दर्जन से ज्यादा लोग मेडिकल शॉप पर पहुंचे. वहां कर्मचारी की पिटाई की गई और इसके बाद तीन राउंड गोलियां चलाई गईं. फायरिंग के बाद सभी लोग वहां से फरार हो गए.

दवा बेचने को लेकर हुआ था विवाद

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पुलिस के मुताबिक, मेडिकल शॉप के अंदर एक व्यक्ति ने फायरिंग की है. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है. फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, ताकि घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए जा सकें. पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस CCTV फुटेज और मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर पूरी घटना की जांच कर रही है.

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एक व्यक्ति ने की फायरिंग

इस घटना को लेकर SDPO सचिवालय अन्नू सिंह ने जानकारी दी है. वहीं मेडिकल शॉप के दुकानदार प्रमोद कुमार सिंह ने भी घटना को लेकर अपनी बात रखी है. IGIMS जैसे बड़े अस्पताल के बाहर मेडिकल शॉप में घुसकर मारपीट और फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग में शामिल बाकी लोग कौन थे और विवाद के पीछे की पूरी वजह क्या थी.

पुलिस CCTV फुटेज की मदद से घटना में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और FSL टीम भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.
 

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