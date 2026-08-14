अयोध्या में आस्था का महासैलाब: सावन में 35 लाख श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन, दूसरे सोमवार को टूटा रिकॉर्ड

श्रावण मास के दौरान भगवान श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या धाम में देश के विभिन्न राज्यों और जिलों से पहुंचे 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने श्रीरामलला के दर्शन-पूजन के साथ शिवालयों में जलाभिषेक किया है. जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस नोट, वीडियो और फोटो के अनुसार, दूसरे सोमवार को ही करीब 6 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे. शनिवार और रविवार को भी रोजाना एक लाख से अधिक भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं. भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम लागू किए हैं.

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श्रीरामलला के दर्शनार्थियों में 10% से अधिक की बढ़ोतरी

अयोध्या में श्रद्धालुओं के उत्साह में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार श्रीरामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है.

दूसरे सोमवार को पहुंची 6 लाख की रिकॉर्ड भीड़

सावन के पहले सोमवार को करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने अयोध्या में पूजन-दर्शन किया था. दूसरे सोमवार को यह संख्या दोगुनी होकर करीब 6 लाख तक पहुंच गई। लगातार बढ़ते आंकड़े प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बने हैं.

भीड़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण पर पैनी नजर

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख मंदिरों, घाटों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरत के अनुसार रूट डायवर्जन, बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती की व्यवस्था लागू की गई है.

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देर रात तक अधिकारियों का मेला क्षेत्र में निरीक्षण

वरिष्ठ अधिकारी स्वयं देर रात तक मेला क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं. श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए सुरक्षा और यातायात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

पेयजल, चिकित्सा और स्वच्छता के कड़े इंतजाम

जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, स्वच्छता, शौचालय, प्रकाश और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा घाटों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा तंत्र को भी काफी मजबूत रखा गया है.

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