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FII ने जमकर बेचे इन 10 कंपनियों के शेयर, सब एक से बढ़कर एक नाम

विदेशी संस्‍थागत निवेशकों ने जून तिमाही के दौरान भारतीय शेयर बाजार के दिग्‍गज 10 शेयरों में बड़ी बिकवाली की है. एफआईआई ने इन 10 शेयरों से करीब 1 लाख करोड़ रुपये की निकासी की.

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जून तिमाही में विदेशी निवेशकों ने की जमकर बिकवाली. (Photo: Reuters)
जून तिमाही में विदेशी निवेशकों ने की जमकर बिकवाली. (Photo: Reuters)

कुछ सालों में भारतीय शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिस दौरान विदेशी संस्‍थागत निवेशकों (FII) खूब शेयरों की बिकवाली की है. जून तिमाही के दौरान भी एफआईआई ने 10 भारतीय कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम की है. 

FII ने अप्रैल से जून के दौरान इन 10 बड़ी कंपनियों से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की बिकवाली की है. इन कंपनियों में सब एक से बढ़कर एक नाम शामिल हैं. सबसे ज्‍यादा बिक्री रिलायंस और HDFC Bank में हुई है, जो लगभग 99,101 करोड़ रुपये का 50 फीसदी है. 

सबसे ज्‍यादा टूटा ये शेयर 
हालांकि इस बिक्री के बाद भी 10 में से सिर्फ 2 शेयरों में गिरावट आई है. बाकी आठ शेयर जून त‍िमाही के दौरान तेजी पर रहे हैं. इसमें बजाज फाइनेंस के 25% की बढ़ोतरी सबसे अधिक रही. सिर्फ Infosys में 20 फीसदी और रिलायंस में 4 फीसदी की गिरावट आई. 

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अन्य आठ शेयरों में FII शेयरों की संख्या में गिरावट के बावजूद बढ़ोतरी हुई, जिनमें एटर्नल (16% की बढ़त), मारुति सुजुकी इंडिया (15% की बढ़त) और HDFC Bank (9% चढ़ा) शामिल रहा. 

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रिलायंस और एचडीएफसी में सबसे ज्‍यादा बिकवाली
रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के शेयरों में विदेशी निवेशकों ने सबसे ज्‍यादा बिकवाली की, जो 26,011 करोड़ रुपये रही. इसी तरह, HDFC Bank के शेयरों की नेट सेल 22,461 करोड़ रुपये रही. इन दोनों में मिलाकर कुल 48,472 करोड़ रुपये के शेयर बेचे गए. 

इसके बाद Eternal के 8,458 करोड़ रुपये के शेयर बेचे गए. भारती एयरटेल के शेयरों की भी बिकवाली की गई, जो 7,586 करोड़ रुपये रही. साथ ही Bajaj Finance में से 6,356 करोड़ रुपये निकाले गए. 

इसके बाद, Infosys से 6,298 करोड़, Sun Pharmaceutical Industries से 5,919 करोड़ रुपये, SBI से 5,516 करोड़ रुपये, मारुति सुजुकी से 5,434 करोड़ रुपये और Mahindra & Mahindra से 5,062 करोड़ रुपये के शेयर बेचे गए.

कौन-कौन से शेयर चढ़े
सन फार्मा के शेयरों में  5.99% की तेजी आई. इसके साथ एसबीआई के शेयर 4.85% चढ़े. भारती एयरटेल ने तीन महीने में 3.90% का रिटर्न दिया, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 3.86% की तेजी रही. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

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