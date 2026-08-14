scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 14 August 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 14 August 2026 (करियर राशिफल): प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा.कारोबारी अपेक्षित लाभ अर्जित करेंगे.पेशेवर मामले सकारात्मक बनेंगे.अनुकूलता प्रतिशत ऊंचा होगा.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष

कामकाजी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे.कार्यगति तेज रहेगी.वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे.परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी.

वृष

सम्बंधित ख़बरें

 मकर राशि वाले साथी को सम्मान दें, जानें अन्य राशियों का हाल
कन्या राशि वाले बजट बनाकर चलेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल
वृषभ राशि वालों के रुके कार्यों में बनेगी तेजी, जानें सभी राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal 14 August
शुक्रवार को 5 राशियों पर बरसेगी कृपा, बड़े मुनाफे के योग! पढ़ें राशिफल
Chandra Ketu Yuti 2026
एक्टिव हो चुका है ग्रहण योग, ढाई दिनों तक 4 राशियों को होगा नुकसान!

वरिष्ठों से भेंट बढ़ाएंगे.परिचय का लाभ लेंगे.योजनाओं पर अमल बढ़ेगा.प्रबंधकीय विषयों पर ध्यान रहेगा.वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे.संकीर्णता को त्यागें.

मिथुन

सहकारिता संवार पर रहेंगी.साझीदारी में रुचि रखेंगे.कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे.बड़प्पन की सोच रखें.आवश्यक कार्यों में सूझबूझ रखेंगे.लाभ प्रतिशत अपेक्षित रहेगा.

कर्क

कारोबार में अनुकूलन बढ़ा रहेगा.पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे.संवाद प्रभावपूर्ण रहेगा.पेशेवर लाभ का प्रतिशत ऊंचा होगा.महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे.संबंधों का लाभ लेंगे.

सिंह

आधुनिक कार्यों में तेजी आएगी.नवीन तौर तरीकों पर जोर रखेंगे.कामकाजी सुधारों पर जोर बढ़ाएंगे.कार्यशैली संवरेगी.साख में वृद्धि होगी.सबका सहयोग मिलेगा.

कन्या

विभिन्न कार्यों में हड़बड़ी से बचें.करियर के मामलों में सजगता बनाए रखें.व्यापार में स्पष्टता रखें.पेशेवरों का भरोसा जीतें.कार्य विस्तार के अवसर भुनाएंगे.

तुला

प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा.कारोबारी अपेक्षित लाभ अर्जित करेंगे.पेशेवर मामले सकारात्मक बनेंगे.अनुकूलता प्रतिशत ऊंचा होगा.आर्थिक गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे.

Advertisement

वृश्चिक

पैतृक कार्य गति लेंगे.योजनाओं को समय पर पूरा करेंगे.कामकाज में सक्रियता लाएंगे.पेशेवर प्रयासों में शुभता रहेगी.नेतृत्व का भाव रहेगा.अनुभवियों का साथ मिलेगा.

धनु

व्यापार मनोनुकूल रहेगा.करियर की योजनाओं में गति आएगी.अनुकूलता बढ़त पर रहेगी.प्रतिष्ठित कार्यों से जुड़ेंगे.बड़ी सोच रखेंगे.वरिष्ठों का सानिध्य बना रहेगा.

मकर

कार्यक्षेत्र में मिश्रित स्थिति रहेगी.नीतिगत विषयों में स्पष्टता बनाए रहेंगे.निर्णय में धैर्य दिखाएंगे.धूर्तजन की बातों में न आएं.नए लोगों से दूरी रखें.बड़ों का सानिध्य रखें.

कुंभ

व्यापार व्यवसाय बेहतर बना रहेगा.साझेदारी में शुभता रहेगी.आर्थिक गतिविधियों में रुचि लेंगे.समन्वय से आगे बढ़ते रहेंगे.व्यवस्था को बल मिलेगा.वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे.

मीन

पेशेवर पक्ष पर बल बना रहेगा.कला कौशल को बढ़ावा मिलेगा.समकक्ष सहयोगी रहेंगे.आवश्यक कार्यों में गति रखेंगे.लक्ष्य पर फोकस रहेगा.उचित परिणाम के लिए प्रयासरत रहेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Love Rashifal 14 August 2026: मकर राशि वाले साथी को सम्मान दें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 14 अगस्त 2026: कन्या राशि वाले बजट बनाकर चलेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 14 अगस्त 2026: आज 14 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह |
    Aaj ka Rashifal 14 अगस्त 2026: वृषभ राशि वालों के रुके कार्यों में बनेगी तेजी, जानें सभी राशियों का हाल |
    USA: फ्लोरिडा में आग से झुलसे तेलंगाना के भारत चंदर की मौत, 15 दिन तक लड़ी जिंदगी की जंग |
    आज 14 अगस्त 2026 मीन राशिफल: सहयोग की भावना रखें, व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा |
    आज 14 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: चर्चा संवाद में प्रभावी होंगे, स्पष्टता बनाए रहेंगे |
    आज 14 अगस्त 2026 मकर राशिफल: अतिश्रम से बचें, सामंजस्य रखें |
    आज 14 अगस्त 2026 धनु राशिफल: अवसरों को भुनाएंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे |
    आज 14 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: निसंकोच कार्य करेंगे, मनोबल ऊंचा होगा
    Advertisement