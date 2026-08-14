Aaj ka Rashifal 14 अगस्त 2026: वृषभ राशि वालों के रुके कार्यों में बनेगी तेजी, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: घर-परिवार में स्थिति होगी बेहतर, प्रॉपर्टी खरीदने की बनेगी योजना

मेष राशि के जातकों के घर-परिवार में स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी. प्रॉपर्टी खरीदने की नई योजना बनेगी. लोगों से व्यर्थ में उलझने से बचें.

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अपने कामकाज पर पूरा ध्यान दें और नकारात्मक विचारों को मन में हावी न होने दें. व्यापार में आपकी स्थिति काफी मजबूत होगी और लाभ मिलेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

वृष राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, रुके हुए कार्यों में आएगी तेजी

वृष राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए काम बनेंगे. हालांकि आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी.

किसी व्यक्ति से मतभेद होने की संभावना है. दूसरों के भरोसे कोई भी काम न छोड़ें. व्यापार के क्षेत्र में लाभ के अच्छे योग बनते दिख रहे हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को चीनी दान करें.

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मिथुन राशि: बढ़ेगी आपकी नेतृत्व क्षमता, वाणी में बनाए रखें विनम्रता

मिथुन राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. हर फैसला बहुत सोच-समझकर करें. प्रॉपर्टी से जुड़े सभी काम आसानी से बनेंगे.

समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें. व्यापार के क्षेत्र में तेजी से काम करने और आगे बढ़ने का दिन है.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

कर्क राशि: क्रिएटिव क्षमता में होगी वृद्धि, मित्रों के सहयोग से बनेंगे काम

कर्क राशि के जातकों को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा. आपकी क्रिएटिव क्षमता और अधिक बढ़ेगी. मित्रों से हर कदम पर पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

अटके और रुके हुए कार्य पूरे होंगे. अपने खानपान का विशेष ख्याल रखना होगा. व्यापारिक दृष्टिकोण से स्थिति काफी बेहतर और अनुकूल रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को चावल दान करें.

सिंह राशि: सुख-सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी, सेहत के प्रति रहें सतर्क

सिंह राशि के जातकों के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. मौसमी रोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.

रिश्तेदारों से किसी बात पर मतभेद संभव है. लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें. व्यापार में नुकसान होने की आशंका है, इसलिए बेहद सावधान रहें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): सूर्य भगवान को जल अर्पित करें.

कन्या राशि: धन की स्थिति में आएगा सुधार, करियर में मिलेंगे तरक्की के मौके

कन्या राशि के जातकों की धन की स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. करियर से संबंधित मामलों में लाभ होगा. नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं.

कहीं से कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है. मित्रों की मदद से रुके हुए काम बनेंगे. व्यापार के क्षेत्र में लाभ का बेहतरीन योग बना हुआ है.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को आटे का दान करें.

तुला राशि: कार्यक्षमता में होगी वृद्धि, व्यापार विस्तार की बनेगी योजना

तुला राशि के जातकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. केवल अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

रिश्तेदारों के साथ मिलकर कोई काम करने से बचें. अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें. व्यापार में विस्तार करने की नई योजनाएं बन सकती हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

वृश्चिक राशि: प्रॉपर्टी से मिलेगा बड़ा लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में होगी प्रगति

वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा. अचानक प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ा लाभ हो सकता है. रुके हुए काम तेजी से गति पकड़ेंगे.

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यात्रा करने से लाभ का योग है. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सफलता मिलेगी. व्यापार से जुड़े तमाम काम सुचारू रूप से बनते हुए नजर आएंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

धनु राशि: हर काम में बरतें सावधानी, विदेश यात्रा के बन रहे हैं योग

धनु राशि के जातकों को हर काम सावधानी से करना होगा. करियर से संबंधित फैसला सोच-समझकर लें. मित्रों की मदद से काम पूरे होंगे.

कामकाज में जल्दबाजी करने से बचें. विदेश यात्रा के शुभ योग बन रहे हैं. हालांकि व्यापार में थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): सुनहरा

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को चावल दान करें.

मकर राशि: न दें किसी को उधार पैसा, सेहत और वाणी पर रखें नियंत्रण

मकर राशि के जातकों को किसी को भी पैसा उधार देने से बचना चाहिए. किसी व्यक्ति से मतभेद होने की आशंका है. अपनी गलतियों से सीख लें.

कटु वाणी का प्रयोग बिल्कुल न करें. अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें. व्यापार के मामले में नुकसान होने का खतरा बना रह सकता है.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

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शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

कुंभ राशि: मेहनत का मिलेगा शुभ फल, शिक्षा में हासिल होगी बड़ी सफलता

कुंभ राशि के जातकों को उनकी मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलेगा. अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है. समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा.

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी. धन कमाने के नए रास्ते तलाशने का यह सही समय है. व्यापार में स्थिति आपके अनुकूल बनी रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को आटे का दान करें.

मीन राशि: धन की स्थिति में होगा सुधार, योजना बनाकर शुरू करें काम

मीन राशि के जातकों को योजना बनाकर काम करने की जरूरत है. लोगों से बेवजह उलझने से बचें. धन की स्थिति में बड़ा सुधार आएगा.

नए लोगों से मुलाकात के अवसर मिलेंगे. अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना होगा. व्यापार के क्षेत्र में धन लाभ का अच्छा योग बन रहा है.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): पीला

आज का उपाय (aaj ke upay): पक्षियों को दाना खिलाएं.

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