'ज्यादा प्रैक्टिस भी ठीक नहीं...', टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय कोच का चौंकाने वाला बयान

टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने श्रीलंका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में मिली जीत के बाद टीम की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि इस मैच से खिलाड़ियों को जितना फायदा मिला, उतना कई अतिरिक्त अभ्यास सत्रों से भी नहीं मिल पाता.

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भारत ने टेस्ट सीरीज से पहले खेले गए वॉर्म-अप मुकाबले में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया. मैच के बाद कोटक ने कहा कि यह मुकाबला टीम के लिए बेहद उपयोगी रहा. उनके अनुसार मैच जैसी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव किसी भी सामान्य नेट प्रैक्टिस से कहीं अधिक मूल्यवान होता है.

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कोटक ने कहा, 'यह मैच बहुत अच्छा रहा. खिलाड़ियों को मैच की परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने का मौका मिला. मुझे नहीं लगता कि अगर हमें कुछ और अभ्यास के दिन मिलते, तो उससे इतना फायदा होता जितना इस मुकाबले से हुआ है.'

उन्होंने यह भी कहा कि वॉर्म-अप मैच ने टीम मैनेजमेंट को खिलाड़ियों की मौजूदा लय, तकनीक और मानसिक तैयारी को करीब से परखने का अवसर दिया है. बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को वास्तविक मैच परिस्थितियों में खुद को आजमाने का मौका मिला है.

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इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज और गुरनूर बराड़ जैसे खिलाड़ियों ने भी बल्लेबाजी में आक्रामक अंदाज दिखाया और लंबे छक्के लगाकर सभी का ध्यान खींचा. कोटक ने इसे टीम के लिए सकारात्मक संकेत बताया है.

भारत अब श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ करेगा. टीम मैनेजमेंट का मानना है कि वॉर्म-अप मैच ने खिलाड़ियों को परिस्थितियों के अनुरूप ढलने और संयोजन को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई है. भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा.

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