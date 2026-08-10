सीतापुर में 25 शादियां करने वाले अनुज त्रिवेदी की खुली पोल, 4 पीड़ित महिलाएं पहुंचीं एडीएम के पास; BJP विधायक ने भी दर्ज कराई FIR

Uttar Pradesh News: फर्जी पहचान बदलकर 25 महिलाओं से शादी और करोड़ों की ठगी करने वाले अनुज त्रिवेदी के खिलाफ चार पीड़ित महिलाओं ने सीतापुर में एडीएम आयुष चौधरी को शिकायत दी है. वहीं, आरोपी के समधी बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने रेउसा थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. सीतापुर के मिश्रिख निवासी आरोपी अनुज फिलहाल मुंबई की यरवदा जेल में बंद है. पीड़ित महिलाओं ने फर्जी आईडी बनाकर विवाह करने, शारीरिक संबंध बनाने तथा करोड़ों रुपये और गहने ठगने का गंभीर आरोप लगाया है.

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600 करोड़ रुपये और जेवरात ठगने का आरोप

एडीएम को पत्र देने पहुंची सविता भंडारकर, संगीता ठाकरे, अर्चना गुप्ता और प्रतिभा ने अनुज पर 600 करोड़ रुपये और 1 किलो सोने के गहने ठगने के आरोप लगाए हैं. पीड़ितों के अनुसार, अनुज ने अजय अग्रवाल, संतोष सिंह और अजय गुप्ता जैसे फर्जी नामों से पहचान छुपाकर 25 महिलाओं से शादियां कीं और धोखाधड़ी की. शिकायत में अनुज के पुत्र प्रखर त्रिवेदी पर भी आरोप लगाया गया है.

बीजेपी विधायक ने एफआईआर के बाद लगाई भड़ास

आरोपी के समधी बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने रेउसा थाने में मामला दर्ज कराने के बाद अपनी बेटी डॉ. प्रज्ञा तिवारी के साथ फेसबुक लाइव किया. विधायक ने लाइव आकर अनुज त्रिवेदी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और उसे उसके कृत्यों के लिए फांसी की सजा देने की मांग की. अनुज खुद को मुंबई का बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी बताता था.

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सीतापुर में तेज होगी जांच

सीतापुर के चंद्रावल गांव का रहने वाला अनुज त्रिवेदी 17 जून को मुंबई में दर्ज केस के बाद जेल में बंद है. अब पीड़ित महिलाओं के सीतापुर पहुंचने और विधायक की शिकायत के बाद इस पूरे मामले की विवेचना सीतापुर पुलिस करेगी. पुलिस जांच आगे बढ़ने पर आरोपी के पुराने कारनामों से पर्दा उठने की पूरी उम्मीद है.

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