scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रांची प्रोटेस्ट में बैरिकेड पर चढ़ा 'स्पाइडरमैन', सबकी नजरें उसी पर टिकीं

JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के विधानसभा घेराव के दौरान स्पाइडरमैन की वेशभूषा में पहुंचे एक प्रदर्शनकारी ने सबका ध्यान खींच लिया. सरकार पर निशाना साधते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है (Photo:X/@ANI)
छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है (Photo:X/@ANI)

झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को आंदोलन के 17वें दिन रांची की सड़कों पर हजारों अभ्यर्थी विधानसभा घेराव के लिए उतरे. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी देखने को मिला. लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा चेहरा सामने आया, जिसने पूरे आंदोलन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

प्रदर्शन में स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर पहुंचे एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सुपरहीरो के वेश में पहुंचे इस प्रदर्शनकारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं झारखंड इसलिए आया हूं क्योंकि यहां की आवाजें सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही हैं. आपकी सरकार हमें सुनना नहीं चाहती, कुछ करना नहीं चाहती.

बैरिकेड तक पहुंचे छात्र, पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछार

सम्बंधित ख़बरें

viral train video, railway viral video, train stopped after phone call
एक फोन... और रेलवे फाटक पर रुक गई ट्रेन? Video वायरल
Kanwar Yatra, Kanwariya viral video, TTE viral video
'500 रुपये जुर्माना लगेगा...' TTE की बात पर भड़के कांवड़िये
meta
कैलिफोर्निया में Meta ऑफिस पहुंचीं मां, बेटी का Video छू गया दिल
Hyderabad Gold Dust
भारत यहां की मिट्टी में है सोना... लोग सड़क से उठाकर बेच देते हैं!
lightning strike, man struck by lightning, lightning viral video
वीडियो बनाते शख्स पर गिरी बिजली, कैमरे में कैद हादसा

विधानसभा घेराव के लिए निकले हजारों JPSC-JSSC अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से मार्च करते हुए विधानसभा की ओर बढ़े. जैसे ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. हालात बिगड़ते देख वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई. कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए.

Advertisement

देखें वीडियो

 'झारखंड के स्टूडेंट्स झुकेंगे नहीं'

झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है. विधानसभा घेराव मार्च के दौरान इस बार प्रदर्शन में फिल्म 'पुष्पा' के किरदार की वेशभूषा में एक युवक भी शामिल हुआ. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.वीडियो में 'पुष्पा' बने प्रदर्शनकारी ने कहा कि झारखंड के स्टूडेंट्स झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा नहीं.

उसने आगे कहा कि मैं यहां पुष्पा स्टाइल में प्रदर्शन करने आया हूं. लोगों ने देखा कि दूसरे आंदोलनों के समर्थन में बड़े अभिनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जंतर-मंतर पहुंचे थे. यहां भी छात्र ही आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए.

 

स्ट्रेचर पर पहुंचे छात्र नेता

प्रदर्शन की एक और तस्वीर लोगों का ध्यान खींचती रही. कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो स्ट्रेचर पर एंबुलेंस से विधानसभा घेराव में पहुंचे. उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें: अंदर चल रहा था विधानसभा का सत्र, बाहर पहुंच गए छात्र... रांची में स्टूडेंट का रिवॉल्यूशन

Advertisement

क्या चाहते हैं छात्र?

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं. उनकी प्रमुख मांगें हैं.

JSSC-CGL समेत विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाए.
पूरे मामले की CBI से जांच कराई जाए.
भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए.
समयबद्ध परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    24 की जगह 16 घंटे में सफर, नाश्ते-खाने के साथ ₹3,000 किराया... अब इस रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर |
    अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत पर क्या बोले अब्बास अराघची? देखें दुनिया आजतक |
    11 साल बाद टूट रही शादी? तलाक की खबरों पर गुस्साई एक्ट्रेस, दी चेतावनी- लीगल एक्शन होगा |
    घर बनाते समय कौन-सी ईंट सबसे अच्छी होती है? लाल ईंट, फ्लाई ऐश या कंक्रीट ब्लॉक |
    गॉल में फिर चलेगा रवींद्र जडेजा का जादू? श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड है बेहद खतरनाक |
    धनबाद में मलबे में दबी महिला को स्थानीय लोगों ने बचाया |
    US Survey: अमेरिका में ट्रंप के लिए संकट शुरू, ये तीन बड़े मुद्दे... क्या 3 महीने के बाद हो जाएगा खेल? |
    धनबाद के अचानक जमीन धंसी, कई घर हुए जमींदोज |
    टीम में सेलेक्शन पर भुवनेश्वर बोले-टीम इंडिया बुलाएगी तो जरूर खेलूंगा |
    जयपुर में कांग्रेस की ‘हिसाब मांगो’ रैली पर बवाल, वाटर कैनन चला तो धरने पर बैठे कांग्रेसी
    Advertisement