रांची प्रोटेस्ट में बैरिकेड पर चढ़ा 'स्पाइडरमैन', सबकी नजरें उसी पर टिकीं

झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को आंदोलन के 17वें दिन रांची की सड़कों पर हजारों अभ्यर्थी विधानसभा घेराव के लिए उतरे. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी देखने को मिला. लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा चेहरा सामने आया, जिसने पूरे आंदोलन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

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प्रदर्शन में स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर पहुंचे एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सुपरहीरो के वेश में पहुंचे इस प्रदर्शनकारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं झारखंड इसलिए आया हूं क्योंकि यहां की आवाजें सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही हैं. आपकी सरकार हमें सुनना नहीं चाहती, कुछ करना नहीं चाहती.

बैरिकेड तक पहुंचे छात्र, पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछार

विधानसभा घेराव के लिए निकले हजारों JPSC-JSSC अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से मार्च करते हुए विधानसभा की ओर बढ़े. जैसे ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. हालात बिगड़ते देख वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई. कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए.

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देखें वीडियो

#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | During 'Vidhan Sabha gherao' march, a protester donning a Spiderman mask, says, "I have come to Jharkhand because voices are falling on deaf ears of the State Govt...Your Govt doesn't want to hear us, doesn't want to… pic.twitter.com/3EuWxbyqPp — ANI (@ANI) August 10, 2026

'झारखंड के स्टूडेंट्स झुकेंगे नहीं'

झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है. विधानसभा घेराव मार्च के दौरान इस बार प्रदर्शन में फिल्म 'पुष्पा' के किरदार की वेशभूषा में एक युवक भी शामिल हुआ. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.वीडियो में 'पुष्पा' बने प्रदर्शनकारी ने कहा कि झारखंड के स्टूडेंट्स झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा नहीं.

#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | A man dressed up as film character 'Pushpa' and joining 'Vidhan Sabha Gherao' march, says, "..Jharkhand ke students jhukenge nahi, rukenge nahi, jab tak nyay milega nahi..."



"I have come to protest in 'Pushpa style'.… pic.twitter.com/96TfwsXuvb — ANI (@ANI) August 10, 2026

उसने आगे कहा कि मैं यहां पुष्पा स्टाइल में प्रदर्शन करने आया हूं. लोगों ने देखा कि दूसरे आंदोलनों के समर्थन में बड़े अभिनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जंतर-मंतर पहुंचे थे. यहां भी छात्र ही आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए.

स्ट्रेचर पर पहुंचे छात्र नेता

प्रदर्शन की एक और तस्वीर लोगों का ध्यान खींचती रही. कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो स्ट्रेचर पर एंबुलेंस से विधानसभा घेराव में पहुंचे. उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

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क्या चाहते हैं छात्र?

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं. उनकी प्रमुख मांगें हैं.

JSSC-CGL समेत विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाए.

पूरे मामले की CBI से जांच कराई जाए.

भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए.

समयबद्ध परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए.

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