IND vs SL Galle Test: श्रीलंका के खिलाफ शनिवार से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले टीम इंडिया की तैयारियां जोरों पर हैं. लेकिन इस मुकाबले में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ श्रीलंकाई टीम नहीं है. भारतीय ड्रेसिंग रूम में ही प्लेइंग-XI को लेकर दो अहम सवाल खड़े हैं. इनमें सबसे बड़ा सवाल नंबर-6 की जगह को लेकर है, जबकि दूसरा बॉल‍िंग कॉम्ब‍िनेशन से जुड़ा हुआ है.

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चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का मंगलवार को कोलंबो पहुंचना भी इन फैसलों की अहमियत को दिखाता है. भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप की मौजूदा साइक‍िल काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले मुकाबलों में सही प्लेइंग-XI चुनना बेहद जरूरी होगा. ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में टीम मैनेजमेंट के हर फैसले पर नजर रहेगी.



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नंबर-3 की तस्वीर लगभग साफ

नंबर-6 पर चर्चा से पहले नंबर-3 की स्थिति समझना जरूरी है. चोटिल साई सुदर्शन की जगह देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलने के बाद उन्होंने वॉर्म-अप मैच में नाबाद 142 रन की शानदार पारी खेली. इस प्रदर्शन के बाद माना जा रहा है कि नंबर-3 की जगह उन्होंने लगभग पक्की कर ली है.अब सबसे बड़ा सवाल नंबर-6 का है, जहां सरफराज खान और ध्रुव जुरेल में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है.

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जुरेल को अनुभव का फायदा?

जुरेल अब तक भारत के लिए 10 टेस्ट खेल चुके हैं. उनके नाम 478 रन हैं और उनका एवरेज 34.14 का है. इस दौरान उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक भी लगाया है. इसके अलावा वह अच्छे फील्डर भी माने जाते हैं.

हालांकि, हालिया प्रदर्शन जुरेल के पक्ष में बहुत मजबूत तस्वीर पेश नहीं करता. साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद वह अगली टेस्ट सीरीज में संघर्ष करते नजर आए. उन्होंने 14, 13, 0 और 2 रन की पारियां खेलीं.

इस दौरान अनुभवी ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने उनकी कमजोरी को बार-बार उजागर किया. हार्मर ने दोनों टेस्ट की दोनों पारियों में जुरेल को आउट किया. श्रीलंका पहुंचने के बाद भी जुरेल के प्रदर्शन में सुधार नहीं दिखा. वॉर्म-अप मैच में उन्होंने 1 और 17 रन बनाए और ऑफ स्पिनर रमेश मेंडिस का शिकार बने.

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गॉल की पिच पर स्पिन मिलने की उम्मीद है. ऐसे में जुरेल का स्पिन के खिलाफ हालिया रिकॉर्ड टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय हो सकता है.

सरफराज का स्पिन के खिलाफ दमदार रिकॉर्ड

वहीं सरफराज खान के पक्ष में उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड सबसे बड़ा तर्क है. सरफराज ने 62 फर्स्ट क्लास मैचों में 5,114 रन बनाए हैं. उनका एवरेज 64.73 का है और उनके नाम 17 शतक हैं.

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स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी करने की उनकी क्षमता को लंबे समय से उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है. यही वजह है कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने भी जुरेल की जगह सरफराज को अपनी पसंद बताया था.

यानी एक तरफ जुरेल के पास टेस्ट क्रिकेट का अनुभव है, तो दूसरी तरफ सरफराज के पास स्पिन के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड और बड़ा फर्स्ट क्लास अनुभव है. गॉल की परिस्थितियों को देखते हुए यही मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. सरफराज खान ने 6 टेस्ट मैचों की 11 पार‍ियों में 371 रन बनाए हैं.

गेंदबाजी में भी दूसरा बड़ा पेच

टीम इंडिया के सामने सिर्फ नंबर-6 का ही सवाल नहीं है. गेंदबाजी कॉम्ब‍िनेशन को लेकर भी टीम मैनेजमेंट को फैसला करना होगा. मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का पहले टेस्ट में तेज गेंदबाजी की अगुआई करना लगभग तय माना जा रहा है. लेकिन तीसरे तेज गेंदबाज के साथ उतरना है या स्पिन विभाग को मजबूत करना है, यह अभी बड़ा सवाल है.

आमतौर पर श्रीलंका की पिचों को स्पिन के लिए मददगार माना जाता है. लेकिन यहां कई बार तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है. उमस भरी परिस्थितियों में गेंद हवा में मूव भी कर सकती है.

तो टीम में होंगे तीन तेज गेंदबाज

वैसे कई क्रिकेट स्पेशल‍िस्ट सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार को ख‍िलाने के पक्ष में हैं. चूंकि नीतीश कुमार रेड्डी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए टीम को एक अतिरिक्त तेज गेंदबाजी विकल्प की जरूरत होगी. अगर टीम इंडिया इसी संयोजन के साथ उतरती है तो रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव दो प्रमुख स्पिन विकल्प होंगे.

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इस तरह गॉल टेस्ट से पहले भारतीय टीम के सामने दो बड़े सवाल साफ हैं. पहला, नंबर-6 पर सरफराज खान या ध्रुव जुरेल में से किसे चुना जाए. दूसरा, पिच की परिस्थितियों को देखते हुए तीसरे तेज गेंदबाज के साथ उतरें या एक अतिरिक्त स्पिनर को प्राथमिकता दें.

वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप की रेस में भारत के लिए यह सीरीज अहम है. ऐसे में गॉल में चुनी जाने वाली प्लेइंग-XI सिर्फ एक मैच का फैसला नहीं होगी, बल्कि आगे की रणनीति का संकेत भी दे सकती है.

पहले टेस्ट के लिए श्रीलंका का स्क्वॉड: धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरु उदारा, निशान मधुशंका, कामिंडु मेंडिस (उपकप्तान), दिनेश चांदीमल, पसिंदु सूरियाबंदर, सोनल दिनुषा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा , मिलान रत्नायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका.

भारतीय टीम का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन.

भारत के श्रीलंका दौरे का पूरा शेड्यूल

15-19 अगस्त: पहला टेस्ट, गॉल, सुबह 10 बजे से

23-27 अगस्त: दूसरा टेस्ट, कोलंबो, सुबह 10 बजे से

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