scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रोटेस्ट साइट पर लौटने की मांगी इजाजत, देवेंद्र महतो ने सर्जन को लिखी चिट्ठी

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे JLKM नेता देवेंद्र महतो ने रांची सिविल सर्जन को चिट्ठी लिखकर अस्पताल से वापस प्रदर्शन स्थल जाने की इजाजत मांगी है. महतो पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Advertisement
X
देवेंद्र महतो अस्पताल में भर्ती हैं. (Photo- PTI)
देवेंद्र महतो अस्पताल में भर्ती हैं. (Photo- PTI)

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच JLKM नेता देवेंद्र महतो ने अस्पताल से वापस प्रदर्शन स्थल लौटने की अनुमति मांगी है. महतो ने बुधवार रात रांची के सिविल सर्जन को चिट्ठी लिखकर उन्हें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित प्रदर्शन स्थल पर जाने की इजाजत देने की अपील की.

देवेंद्र महतो पिछले 11 दिनों से भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ भूख हड़ताल पर हैं. आंदोलन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद सोमवार को उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद से उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

सिविल सर्जन को लिखी चिट्ठी में महतो ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हजारों छात्र इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी और उम्मीद का स्रोत भी है. इसी वजह से उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर वापस जाने की इच्छा जताई है.

सम्बंधित ख़बरें

Devendra Nath Mahto
अब भी भूख हड़ताल पर देवेंद्र महतो, चार प्रदर्शनकारी भी भर्ती
Jharkhand Students Protest
देवेंद्र महतो के अनशन का 11वां दिन, पंडाल की बिजली गुल होने पर भड़के छात्र
भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं ने कहा- लाठी का जवाब लाठी (Photo: PTI)
'अब हम भी डंडा लेकर दौड़ाएंगे...', फूटा झारखंड के अभ्यर्थियों का गुस्सा
jharkhand minister irfan ansari visits devendra mahto
देवेंद्र महतो से मिलने अचानक अस्पताल पहुंचे झारखंड के मंत्री, घायल छात्रों का हाल भी जाना
BJP calls for Jharkhand Band
कहीं रोड ब्लॉक, कहीं लाठीचार्ज! छात्रों के अगले कदम पर सस्पेंस बरकरार

2 अगस्त से भूख हड़ताल पर हैं देवेंद्र महतो

देवेंद्र महतो झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं. उनका अनिश्चितकालीन अनशन 2 अगस्त से शुरू हुआ था और इसके बाद आंदोलन को लेकर राज्य में लगातार हलचल बनी हुई है.

Advertisement

इससे पहले आंदोलन कर रहे छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा की ओर मार्च किया था. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव जैसे हालात भी बने थे. इसी घटना के बाद महतो की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

अब देवेंद्र महतो ने अस्पताल से ही प्रदर्शन स्थल लौटने की इजाजत मांगी है. उनकी मांग पर सिविल सर्जन और संबंधित प्रशासन की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, इस पर नजर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    जब बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई, रातोरात बंट गया था एक शहर |
    प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को फेल कर दिया |
    प्रोटेस्ट साइट पर लौटने की मांगी इजाजत, देवेंद्र महतो ने सिविल सर्जन को लिखी चिट्ठी |
    IND vs SL: नंबर 3 लॉक, नंबर-6 पर फंसा पेच...सरफराज खान या ध्रुव जुरेल में से किसे म‍िलेगा गॉल टेस्ट की प्लेइंग XI में मौका |
    Aaj ka Rashifal 13 अगस्त 2026: कर्क राशि वालों को कार्यों में अच्छे नतीजे मिलेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    कैरोलीन लेविट छोड़ेंगी व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का पद, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान |
    Border villages in India: 15 अगस्त पर वाघा-अटारी नहीं, घूम आएं भारत के ये 5 सुंदर बॉर्डर गांव, ट्रिप बन जाएगी यादगार |
    'ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक युद्ध जारी रख सकता है ईरान', IRGC एडवाइजर का बड़ा बयान |
    'नॉर्दर्न सी रूट सहयोग में भारत दिखा रहा दिलचस्पी', बोले रूस के राष्ट्रपति पुतिन |
    इजरायल का गाजा पर फिर ड्रोन अटैक, शांति दबाव के बीच हमास के कमांडर को बनाया निशाना
    Advertisement