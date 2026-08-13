प्रोटेस्ट साइट पर लौटने की मांगी इजाजत, देवेंद्र महतो ने सर्जन को लिखी चिट्ठी

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच JLKM नेता देवेंद्र महतो ने अस्पताल से वापस प्रदर्शन स्थल लौटने की अनुमति मांगी है. महतो ने बुधवार रात रांची के सिविल सर्जन को चिट्ठी लिखकर उन्हें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित प्रदर्शन स्थल पर जाने की इजाजत देने की अपील की.

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देवेंद्र महतो पिछले 11 दिनों से भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ भूख हड़ताल पर हैं. आंदोलन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद सोमवार को उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद से उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

सिविल सर्जन को लिखी चिट्ठी में महतो ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हजारों छात्र इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी और उम्मीद का स्रोत भी है. इसी वजह से उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर वापस जाने की इच्छा जताई है.

2 अगस्त से भूख हड़ताल पर हैं देवेंद्र महतो

देवेंद्र महतो झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं. उनका अनिश्चितकालीन अनशन 2 अगस्त से शुरू हुआ था और इसके बाद आंदोलन को लेकर राज्य में लगातार हलचल बनी हुई है.

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इससे पहले आंदोलन कर रहे छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा की ओर मार्च किया था. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव जैसे हालात भी बने थे. इसी घटना के बाद महतो की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

अब देवेंद्र महतो ने अस्पताल से ही प्रदर्शन स्थल लौटने की इजाजत मांगी है. उनकी मांग पर सिविल सर्जन और संबंधित प्रशासन की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, इस पर नजर है.

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