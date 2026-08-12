श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम की कमान धनंजय डी सिल्वा के हाथों में होगी, जबकि कामिंडु मेंडिस को उपकप्तान बनाया गया है. अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज निरोशन डिकवेला की टेस्ट टीम में वापसी हुई है.

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डिकवेला को विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. वह कुसल मेंडिस की गैरमौजूदगी में यह जिम्मेदारी संभालेंगे. कुसल मेंडिस चोट के कारण पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं हैं. पथुम निसंका भी टीम में शामिल नहीं किए गए हैं.

newswire.lk की र‍िपोर्ट के मुताब‍िक- श्रीलंका की सेलेक्शन कमेटी ने भारत के खिलाफ शुरुआती टेस्ट के लिए अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलन बनाया है. बल्लेबाजी में लाहिरु उदारा, निशान मधुशंका, दिनेश चांदीमल, पसिंदु सूरियाबंदर और सोनल दिनुषा को जगह मिली है.

स्पिन विभाग में रमेश मेंडिस और प्रभात जयसूर्या के साथ केशरा नुवंथा को भी टीम में शामिल किया गया है. वहीं तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मिलान रत्नायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका संभालेंगे.

डिकवेला की टेस्ट टीम में वापसी

निरोशन डिकवेला की वापसी श्रीलंका की टीम की सबसे बड़ी खबर है. अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज को पहले टेस्ट के लिए विकेटकीपर के रूप में चुना गया है. कुसल मेंडिस के चोटिल होने के बाद टीम में डिकवेला के अनुभव को अहम माना गया है.

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धनंजय डी सिल्वा की कप्तानी में श्रीलंका भारत के खिलाफ घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगा. वहीं कामिंडु मेंडिस को उपकप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है.

केशरा नुवांथा पहली बार टीम में

श्रीलंका की टीम में केशरा नुवांथा की भी एंट्री हुई है, हाल में हुए प्रैक्टिस मैच में भारत के मोहम्मद सिराज ने उसी की गेंदें पर तीन छक्के लगाए थे.

15 अगस्त से गॉल में पहला टेस्ट

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइक‍िल का हिस्सा है.

श्रीलंका टेस्ट स्क्वॉड: धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरु उदारा, निशान मधुशंका, कामिंडु मेंडिस (उपकप्तान), दिनेश चांदीमल, पसिंदु सूरियाबंदर, सोनल दिनुषा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलान रत्नायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका.



भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन.

भारत के श्रीलंका दौरे का पूरा शेड्यूल

15-19 अगस्त: पहला टेस्ट, गॉल, सुबह 10 बजे से

23-27 अगस्त: दूसरा टेस्ट, कोलंबो, सुबह 10 बजे से

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