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VIDEO: 'मेहनत को मिलता है हमेशा किस्मत का साथ', टीम इंडिया में सरफराज खान की वापसी, पिता ने कही दिल छू लेने वाली बात

अपनी फिटनेस को लेकर आलोचना झेल चुके सरफराज ने पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत करके अपना वजन काफी घटाया है. यही वजह है कि उन्हें एक बार फिर भारतीय टीम में एंट्री मिल गई है. जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा जैसे अहम खिलाड़ी चोटिल होने के कारण इस दौरे से बाहर हैं.

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सरफराज खान के पिता ने बढ़ाई बेटे की हिम्मत (PHOTO: INSTAGRAM/sarfarazkhan97)
सरफराज खान के पिता ने बढ़ाई बेटे की हिम्मत (PHOTO: INSTAGRAM/sarfarazkhan97)

सरफराज खान के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी आई है. भारतीय टेस्ट टीम में वापसी के बाद सरफराज खान बेहद खुश नजर आ रहे हैं. सरफराज खान घरेलू टूर्नामेंट में कई बार खुद को साबित कर चुके हैं, लेकिन भारत के लिए अभी भी उन्हें खुद को प्रूफ करना बाकी है. 

लंबे समय बाद टेस्ट टीम में चुने जाने के बाद सरफराज खान ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी शेयर की. इस खबर को मिलने के बाद वह भारतीय टीम की जर्सी पहनकर अपने पिता के साथ मुस्कुराते हुए पोज देते दिखाई दे रहे हैं.

टीम से बाहर होने के बावजूद सरफराज ने हार नहीं मानी. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से शानदार प्रदर्शन जारी रखा. साल 2025 के सीजन में वह मुंबई के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जहां उन्होंने 53.62 की बेहतरीन औसत से 429 रन बनाए.

साई सुदर्शन की जगह मिला मौका

भारतीय टीम के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ बी साई सुदर्शन के चोटिल होने के कारण चयनकर्ताओं ने सरफराज खान को उनकी जगह टीम में शामिल किया है. अब वे 15 अगस्त से श्रीलंका के गॉले में शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच से पहले शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम से जुड़ेंगे.

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'मेहनत को मिलता है किस्मत का साथ'

सरफराज को उनके पिता नौशाद खान ने रवाना होने से पहले खास अंदाज में हिम्मत दी. नौशाद खान ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सूरज भले निकला है कई रातों के बाद. लेकिन मेहनत को मिलता है हमेशा किस्मत का साथ. सरफराज के पिता का यह पैगाम अब सोशल मीडिया पर हर क्रिकेट फैन की जुबान पर है.

कोलंबो में टीम से जुड़ेंगे सरफराज

सरफराज खान जल्द ही कोलंबो पहुंचकर भारतीय टीम से जुड़ेंगे, जिसके बाद पूरी टीम पहले टेस्ट मैच के लिए गॉल रवाना होगी. भारत और श्रीलंका के बीच पहला मुकाबला 15 अगस्त से खेला जाना है. सरफराज के पास अब खुद को साबित करने का एक और शानदार मौका है.

ऐसा रहा है अब तक का प्रदर्शन

सरफराज खान ने अब तक खेले 6 टेस्ट मैचों में 37.1 की औसत से 371 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 150 रन रहा है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी और इंग्लैंड दौरे पर भारत ए के लिए खेलने के बावजूद उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल पाया था.

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