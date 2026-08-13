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Tin Can Reuse Ideas: कचरा समझकर न फेंकें टिन के खाली डिब्बे! रुक जाएं, इस तरह करें इस्तेमाल बदल देंगे आपके घर का लुक

Tin Can Reuse Ideas: टमाटर प्यूरी, कंडेंस्ड मिल्क या बीन्स के खाली टिन के डिब्बों को फेंकने के बजाय घर सजाने में इस्तेमाल करें. आज हम आपको टिन के डिब्बे को इस्तेमाल करने के 5 आसान और क्रिएटिव हैक्स बताएंगे, जिनसे आप अपने घर को सुंदर बना सकते हैं.

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खाली टिन कैन की मदद से आप घर में प्लांटर्स भी बना सकते हैं. (Photo: ITG)
खाली टिन कैन की मदद से आप घर में प्लांटर्स भी बना सकते हैं. (Photo: ITG)

घर में आजकल लोग बाजार से टमाटर प्यूरी, कंडेंस्ड मिल्क, बीन्स या दूसरे सामान लाते हैं. ये सभी सामान टिन के डिब्बों में आते हैं. सामान खत्म होते ही इन्हें लोग एक कोने में रख देते हैं. धीरे-धीरे खाली टिन के डिब्बे अक्सर इकट्ठा होते रहते हैं. जब डिब्बे ज्यादा इक्ट्ठा हो जाते हैं, तो ज्यादातर लोग इन्हें बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही खाली डिब्बे घर के कई छोटे-बड़े काम आसान कर सकते हैं?

जी हां, आप खाली पड़े टिन के डिब्बों को आप घर में बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. थोड़ी सी सफाई और क्रिएटिविटी से इन्हें गमले से लेकर स्टोरेज बॉक्स और खूबसूरत लैंप तक बनाया जा सकता है.  यानी जिस टिन के डिब्बे को आप कबाड़ समझकर फेंकने वाले थे, वह थोड़ी सी समझदारी से आपके घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ कई काम आसान कर सकता है.

1. खाली डिब्बे में उगाएं पौधे: अगर आपके घर में जगह कम है और आपको पौधे लगाने का शौक है, तो खाली टिन का डिब्बा आपके काम आ सकता है. इसका सामान इस्तेमाल करने के बाद आप इसे अच्छी तरह धोकर साफ कर सकते हैं और फिर नीचे की तरफ कुछ छोटे छेद कर दें, ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके. इसके बाद इसमें मिट्टी भरकर पुदीना, धनिया, हरी मिर्च या छोटे पौधे लगा सकते हैं.

इसे खूबसूरत बनाने के लिए बाहर से अपनी पसंद का पेंट कर दें या जूट की रस्सी लपेट दें. ऐसे कई डिब्बों को एक साथ रखकर आप खिड़की या बालकनी को भी सजा सकते हैं.

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2. पेन से लेकर रसोई के सामान तक रखें ऑर्गेनाइज: घर में छोटी-छोटी चीजें अक्सर इधर-उधर पड़ी रहती हैं. ऐसे में खाली टिन के डिब्बे एक आसान ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं. इन्हें पेंट करके स्टडी टेबल पर पेन, पेंसिल, कैंची और स्केल रखने के लिए इस्तेमाल करें. बड़े डिब्बों में किचन के लकड़ी वाले चम्मच, स्पैटुला और व्हिस्क जैसे सामान भी रखे जा सकते हैं. अलग-अलग साइज के 2-3 डिब्बों को एक साथ सजाने पर ये देखने में भी अच्छे लगेंगे.

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3. बालकनी के लिए बनाएं सुंदर लैंटर्न: खाली टिन के डिब्बे से घर की बालकनी या गार्डन के लिए सुंदर लैंटर्न भी बनाया जा सकता है. इसके लिए पहले डिब्बे में पानी भरकर उसे जमा दें. बर्फ जमने के बाद डिब्बे में कील और हथौड़े की मदद से छोटे-छोटे छेद करें. आप डॉट्स, स्टार या अपनी पसंद का कोई पैटर्न बना सकते हैं. बर्फ पिघलने के बाद अंदर एक छोटी टी-लाइट रख दें. अंधेरा होने पर इन छेदों से निकलने वाली रोशनी बेहद खूबसूरत लगेगी.

4. कील, स्क्रू और क्राफ्ट का सामान रखें: अगर घर में छोटी-छोटी कील, स्क्रू, पेंट ब्रश या क्राफ्ट का सामान रखने की परेशानी रहती है, तो खाली टिन के डिब्बे काफी काम आ सकते हैं. इन्हें किसी लकड़ी के बोर्ड पर लगाकर या दीवार पर सुरक्षित तरीके से फिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे जरूरी सामान एक जगह रहेगा और जरूरत पड़ने पर उसे ढूंढने में भी समय बर्बाद नहीं होगा.

5. पक्षियों के लिए बनाएं दाना-पानी का फीडर: गर्मियों या किसी भी मौसम में घर की बालकनी में पक्षियों के लिए दाना रखने के लिए भी खाली टिन का डिब्बा इस्तेमाल किया जा सकता है. डिब्बे के किनारे में छेद करके उसमें मजबूत तार या रस्सी लगा दें. इसके बाद इसे बालकनी, पेड़ या किसी सुरक्षित जगह पर टांग सकते हैं.

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इसमें पक्षियों के लिए दाना या अनाज रखा जा सकता है. टिन का डिब्बा कागज या गत्ते के मुकाबले ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए बाहर भी कुछ समय तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

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