एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत A और श्रीलंका A के बीच मुकाबले के दौरान मैदान पर दिलचस्प नजारा देखने को मिला.

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गुरुवार को हुए मुकाबले में श्रीलंकाई बल्लेबाज लसिथ क्रूसपुल्ले के खिलाफ LBW की जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने उसे खारिज कर दिया. इस फैसले से वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा और शाहबाज अहमद खासे नाराज नजर आए.

Shahbaz was convinced, but the umpire wasn't! 🙅‍♂️ Were you? Tell us in comments! Watch Sri Lanka A v India A, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 https://t.co/7YSHfF14G8 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 26, 2026

यह घटना श्रीलंका A की पारी के 23.5वें ओवर में हुई. शाहबाज अहमद की गेंद पर क्रूसपुल्ले ने मिडिल स्टंप की लाइन पर आई गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की. गेंद पैड पर लगी तो शाहबाज ने जोरदार अपील की. वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा ने भी विकेट की मांग की, लेकिन अंपायर ने तुरंत नॉट आउट का इशारा कर दिया.

फैसले के बाद वैभव अंपायर के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या बल्लेबाज के बल्ले से गेंद लगी थी? तिलक वर्मा इस फैसले से काफी नाराज दिखे, लेकिन उन्होंने वैभव को वहां से हटने के लिए कहा. दूसरी ओर शाहबाज अहमद ने निराशा में अपना सिर पकड़ लिया. वह अंपायर के फैसले पर यकीन नहीं कर पा रहे थे.

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Shahbaz and Tilak Verma gone mad 😡 Vaibhav Sooryavanshi fighting with umpire Umpiring is so poor in this match https://t.co/R6wyJ1T5tM — BackToLobby (@_backtolobby) November 26, 2026

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रीप्ले में यह साफ करना मुश्किल था कि गेंद बल्लेबाज के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड पर लगी थी या नहीं. अगर बल्ले से संपर्क नहीं हुआ था तो गेंद कम से कम स्टंप के ऊपरी हिस्से को छूती हुई नजर आ रही थी.

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हालांकि, अंपायर का मानना था कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी. उन्होंने खिलाड़ियों को शांत रहने के लिए भी कहा. इस दौरान श्रीलंका के दूसरे बल्लेबाज पवन रत्नायके पूरे घटनाक्रम को बेहद शांति से देखते रहे.

हालांकि श्रीलंका A ने दोहा में खेले गए ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में भारत A को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ श्रीलंका A ने फाइनल में जगह बना ली.



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