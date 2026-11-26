बिजनौर की नहटौर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ओम कुमार को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया है. जस्टिस सलिल कुमार राय की एकल पीठ ने राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के प्रत्याशी मुंशी राम की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. ओम कुमार ने 2022 के चुनाव में मुंशी राम को महज 258 वोटों से हराया था. इस जीत को मुंशी राम ने अदालत में चुनौती दी थी. अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ओम कुमार की विधानसभा सदस्यता पर संकट खड़ा हो गया है.

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साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिजनौर की नहटौर सीट पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था. बीजेपी ने ओम कुमार को उम्मीदवार बनाया था, जबकि आरएलडी की तरफ से मुंशी राम चुनाव मैदान में थे. मतगणना के बाद ओम कुमार को विजेता घोषित किया गया था. उन्होंने मुंशी राम को सिर्फ 258 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी. बेहद कम अंतर से मिली इस जीत के बाद मुंशी राम ने चुनाव परिणाम को चुनौती देने का फैसला किया और अदालत का दरवाजा खटखटाया.

मुंशी राम ने 2022 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में ओम कुमार के अलावा नौ अन्य लोगों को भी पक्षकार बनाया गया था. मुंशी राम ने आरोप लगाया था कि ओम कुमार ने नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे में अपनी आय और चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सही तरीके से नहीं दी थीं. आरोप था कि नामांकन फॉर्म के कई कॉलम खाली छोड़े गए थे और जरूरी जानकारी छिपाई गई थी. इसी आधार पर उन्होंने ओम कुमार के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की थी.

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मुंशी राम की चुनाव याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई जस्टिस सलिल कुमार राय की एकल पीठ ने की. याचिका में उठाए गए आरोपों और चुनाव से जुड़े रिकॉर्ड पर सुनवाई के बाद अदालत ने ओम कुमार का निर्वाचन रद्द करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में नहटौर सीट से उनकी जीत निरस्त हो गई. यह फैसला बीजेपी के लिए बिजनौर में बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद ओम कुमार के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प है. अदालत ने उन्हें फैसले को चुनौती देने के लिए 15 दिन का समय दिया है. इस दौरान वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर राहत मांग सकते हैं. हालांकि, फैसले के खिलाफ राहत मिलने और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगने की स्थिति में ही आगे की कानूनी प्रक्रिया पर असर पड़ेगा. फिलहाल हाईकोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने का फैसला सुनाया है.

ओम कुमार की ओर से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक (Stay) लगाने के लिए भी अर्जी दाखिल की गई है. हालांकि, अदालत ने फिलहाल इस अर्जी पर कोई राहत नहीं दी है. यानी निर्वाचन रद्द करने के आदेश पर अभी रोक नहीं लगी है. आगे इस मामले में अदालत के आदेश और सुप्रीम कोर्ट में संभावित अपील पर नजर रहेगी. हाईकोर्ट के फैसले के बाद ओम कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

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हाईकोर्ट के फैसले के बाद नहटौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151A के तहत सामान्य तौर पर सीट खाली होने पर छह महीने के भीतर उपचुनाव कराया जाता है. लेकिन अगर विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम बचा हो, तो उपचुनाव नहीं कराने का प्रावधान भी है. इसी वजह से नहटौर सीट पर उपचुनाव की संभावना कम दिखाई दे रही है. हालांकि, आगे की स्थिति ओम कुमार की कानूनी अपील और निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी.

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