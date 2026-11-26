बंगाल की राजनीति में एक परिवार का विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है. स्वपन बनर्जी को बाबुन बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है. वे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई हैं. उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कालीघाट थाने में शिकायत दी है. अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं. वे डायमंड हार्बर सीट से सांसद हैं.

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यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि शिकायत करने वाले और जिनके खिलाफ शिकायत है, दोनों एक ही परिवार के हैं. बाबुन बनर्जी अभिषेक के चाचा हैं. शिकायत गुरुवार दोपहर को दी गई. यह सात पन्नों की है. बाबुन बनर्जी ने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए.

शिकायत में अभिषेक बनर्जी पर तीन बड़े आरोप लगाए गए हैं. पहला, आपराधिक धमकी देने का. दूसरा, सरकारी पद पर बैठे लोगों का अपमान करने का. तीसरा, जनता को संविधान से बनी संस्थाओं के खिलाफ भड़काने का.

अपनी बात के समर्थन में बाबुन बनर्जी ने कुछ चीजों का हवाला दिया है. इनमें अभिषेक बनर्जी का 7 नवंबर का फेसबुक वीडियो शामिल है. इसके अलावा हाल में प्रेस के सामने दिए गए उनके बयान और 24 सितंबर को एक्स पर किया गया पोस्ट भी बताया गया है. यह पोस्ट अभिषेक के अकाउंट @abhishekaitc से किया गया था.

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आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने बार बार कलकत्ता हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला. शिकायत के मुताबिक उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पक्षपाती है और बीजेपी के हाथों बिक चुकी है. शिकायत में इन बयानों को जनता को भड़काने वाला बताया गया है.

फिलहाल शिकायत में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. अब सबकी नजर इस पर रहेगी कि पुलिस इस पर क्या कदम उठाती है.

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