Sri Lanka A vs India A Live Cricket Score: ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के पहले सेमीफाइनल में गुरुवार को भारत A और श्रीलंका A की टीमें आमने-सामने हैं. मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है.

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भारतीय टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही है. इस मुकाबले की अपडेट और लाइव स्कोरकार्ड के लिए इस पेज को र‍िफ्रेश करते रहें, हम लगातार इस पेज को अपडेट कर रहे हैं.

इंडिया ए प्लेइंग इलेवन: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, तनुश कोटियन, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अरशद खान

इस मैच में सभी की नजरें एक बार फिर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी. वैभव ने पिछले मुकाबले में ऐसा तूफान मचाया था कि क्रिकेट जगत का ध्यान इस टूर्नामेंट की ओर खिंच गया.

वैभव ने पिछले मैच में महज 53 गेंदों पर 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. उनकी इस पारी में 28 छक्के शामिल थे. अब सेमीफाइनल में भी उनसे इसी तरह के विस्फोटक प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

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हालांकि, भारत A के लिए इस बार चुनौती आसान नहीं रहने वाली. श्रीलंका A की टीम अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है. खास बात यह है कि उसके स्पिन गेंदबाजों ने दोहा की परिस्थितियों का शानदार इस्तेमाल किया है.

श्रीलंका के बाएं हाथ के स्पिनर वानुजा सहन टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने तीन मुकाबलों में 7 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके अलावा श्रीलंका के पास ऑफ स्पिनर रविंदु फर्नांडो भी हैं, जो भारत की बाएं हाथ के बल्लेबाजों से भरी लाइनअप के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं.

लिस्ट A क्रिकेट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ रविंदु का औसत 20 से भी कम है. उन्होंने अपने पिछले मुकाबले में चार विकेट भी हासिल किए थे. ऐसे में वैभव और भारत A के अन्य बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उनका प्रदर्शन अहम हो सकता है.

भारत ए: तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र, प्रभसिमरन सिंह, वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, आयुष बदोनी, हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, अर्शद खान, हर्षित राणा, विप्रज निगम, प्रिंस यादव.

श्रीलंका ए: पवन रत्नायके (कप्तान), लसिथ क्रूसपुले, निशान मदुश्का, निपुन धनंजय, एस षणमुगनाथन, सिनेथ जयवर्धने, रवींदु फर्नांडो, चमिका हीनातिगाला, जनिथ लियानागे, वानुजा साहन, लाहिरू समराकून, दुविंदु रणतुंगा, दुलाज समुदिता, गारूका संकेत, विजयकांत वियासकांत.

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