क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और उनकी पत्नी सानिया चंडोक एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. दोनों को एक साथ देखे जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं. अर्जुन और सानिया की शादी मार्च 2026 में मुंबई में हुई थी और तब से ही दोनों के पलों को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड रहते हैं.

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वायरल वीडियो ने खींचा ध्यान

वायरल हो रहे वीडियो में अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक एक साथ दिखाई दे रहे हैं. सानिया ने येलो कलर का ट्रेडिशनल सूट पहना है. ओपन हेयर और लाइट मेकअप में उनकी सादगी लोगों का दिल छू गई. वहीं दूसरी ओर अर्जुन तेंदुलकर ब्लैक कलर की शर्ट-पैंट में नजर आ रहे हैं. सानिया और अर्जुन कदम से कदम मिलाकर साथ चलते दिख रहे हैं.

सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू को साथ देखकर इनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. फैंस दोनों की केमिस्ट्री और लुक देखकर उनकी तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग अर्जुन और सानिया के स्टाइल, स्माइल और एक-दूसरे के साथ के पलों को लेकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ फैंस ने उन्हें “क्यूट कपल” कहा, तो कुछ ने उनकी शादी की यादों को ताजा कर दिया. कई यूजर्स ने उन्हें मेड फॉर ईच अदर का टैग दिया. फैंस सानिया और अर्जुन की जोड़ी को भर-भर कर प्यार-आशीर्वाद दे रहे हैं.

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अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने 5 मार्च 2026 को मुंबई के सेंट रेजिस होटल में शादी की थी. इस शादी में सचिन तेंदुलकर, अंजलि तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर समेत कई बड़े क्रिकेटर और सेलेब्रिटी शामिल हुए थे.

शादी के दौरान अर्जुन और सानिया की वरमाला का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था. उस वीडियो में सचिन अपने बेटे और बहू पर फूलों की बारिश करते दिखे थे, जिसे देखकर फैंस इमोशनल हो गए थे. शादी के संगीत और मेहंदी फंक्शन में सारा तेंदुलकर का डांस भी काफी पसंद किया गया था. उनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हुआ और लोगों ने उनके स्टाइल-एनर्जी की सराहना की.

इंटरनेट पर सानिया और सारा की जोड़ी को भी खूब प्यार दिया जाता है. लोग ननद-भाभी की दोस्ती से इंप्रेस नजर आते हैं.

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