दुनिया के सबसे महंगे मसाले के तौर पर जाने जाना वाला केसर अब लद्दाख के बंजर जमीनों पर भी उगने लगा है. इसकी खेती अब तक मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर के पंपोर और आसपास के इलाकों तक सीमित रही है, लेकिन अब लद्दाख में भी इसकी व्यावसायिक खेती की उम्मीद बढ़ गई है.

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खास बात यह है कि यहां जिस जमीन को कभी खेती के लायक नहीं माना जाता था, वहां महज 30 दिनों में केसर के फूल खिल उठे हैं. इस खेती के प्रयोग से न सिर्फ लद्दाख में कृषि की नई संभावनाएं खुली हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए कमाई के नए रास्ते भी बन सकते हैं.

30 दिन में बंजर जमीन पर खिले फूल

लद्दाख के लेह में स्पितुक फारका में केसर की खेती का प्रयोग सफल होता दिखाई दे रहा है. यहां करीब 4000 वर्ग मीटर जमीन पर केसर की खेती शुरू की गई है. इसके लिए ईरान से करीब 90,000 केसर के बल्‍ब मंगाए गए थे, जिनका कुल वजन करीब 800 किलो था.

खास बात है कि इन बल्‍बों को 1 अक्‍टूबर 2026 को जमीन में लगाया गया था. प्रशासन को उम्‍मीद थी कि फूल आने में करीब दो महीने लगेंगे, लेकिन करीब 30 दिनों में ही फूल खिलने शुरू हो गए. शुरुआती चार दिनों में करीब 22 ग्राम केसर इक्‍कठा किया गया. एक दिन में फूलों की संख्‍या बढ़कर 72 तक पहुंच गई है, जबकि आमतौर पर यहां रोजाना 20 से 25 फूल खिल रहे हैं.

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कहां मिली खेती की नई जमीन

इस प्रयोग को लद्दाख की हिम सरोवर परियोजना के तहत आगे बढ़ाया गया. इसका उद्देश्य बर्फ पिघलने से मिलने वाले पानी को संरक्षित करना और क्षेत्र में जल उपलब्धता बेहतर बनाना है. इसी पहल के तहत पहले अनुपयोगी मानी जाने वाली जमीन को खेती के अनुकूल बनाया गया.

लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस परियोजना की शुरुआत की. प्रशासन को उम्मीद है कि प्रयोग सफल रहने पर बड़े स्तर पर केसर की खेती की जा सकती है. इससे स्थानीय किसानों को रोजगार और कृषि आधारित कारोबार के अवसर मिल सकते हैं.

केसर की खेती में क्यों होती है इतनी कमाई

केसर की कीमत अधिक होने की सबसे बड़ी वजह इसकी उत्पादन प्रक्रिया है. केसर के प्रत्येक फूल से केवल तीन लाल धागे यानी स्टिग्मा मिलते हैं. इन्हें हाथों से सावधानीपूर्वक निकालना, सुखाना और प्रोसेस करना पड़ता है. यही वजह है कि इसकी खेती में श्रम और समय दोनों अधिक लगते हैं.

भारत में केसर उत्पादन का लगभग 90 फीसदी हिस्सा जम्मू-कश्मीर से आता है. पंपोर को देश में केसर उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है. केसर की कीमत पर बात करें तो थोक केसर की कीमत ₹1.60-2.30 लाख प्रति किलो है. प्रीमियम कश्मीरी मोंगरा की कीमत ₹3-3.60 लाख/kg है और कश्मीरी केसर (खुदरा) की कीमत ₹450–700/ग्राम है.

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