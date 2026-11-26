वैभव सूर्यवंशी का बल्ला एक बार फिर चला, लेकिन श्रीलंका ए के खिलाफ अहम मुकाबले में उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं हो सकी. एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के पहले सेमीफाइनल में वैभव 40 रन बनाकर आउट हो गए.

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गुरुवार को श्रीलंका ए के गेंदबाज जनिथ लियानगे ने उन्हें शॉर्ट बॉल पर अपना शिकार बनाया.यह विकेट भारतीय पारी के 8वें ओवर में गिरा. जनिथ लियानगे ने ओवर द विकेट से गेंद डाली, जो शॉर्ट पिच होकर कंधे की ऊंचाई के आसपास बाहर की ओर जा रही थी.

वैभव ने इस गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह शॉट पर नियंत्रण नहीं रख सके. उनका निचला हाथ बल्ले से छूट गया और गेंद मिड-ऑन के ऊपर हवा में चली गई.



पीछे की ओर जाते हुए लसित क्रूसपुल्ले ने शानदार कैच लपक लिया. इसके साथ ही वैभव की पारी का अंत हो गया. उन्होंने 27 गेंदों में 40 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. श्रीलंका ए के खेमे में इस बड़े विकेट के बाद जश्न देखने को मिला.

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वैभव ने पिछले मैच में महज 53 गेंदों पर 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. उनकी इस पारी में 28 छक्के शामिल थे. अब सेमीफाइनल में भी उनसे इसी तरह के विस्फोटक प्रदर्शन की उम्मीद थी, पर वो ऐसा ना कर पाए.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत ए: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अरशद खान.

श्रीलंका ए: लसिथ क्रूसपुल्ले, सिनेथ जयवर्धने, निशान मदुष्का (विकेटकीपर), पवन रत्नायके (कप्तान), निपुन धनंजय, जनिथ लियानगे, रवींदु फर्नांडो, वानुजा सहान, विजयकांत वियासकांत, लाहिरू समराकून, गरुका संकेत.



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