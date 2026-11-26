भारतीय क्रिकेट के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इन दिनों खूब धमाल मचा रहा है. 15 साल के इस बल्लेबाज की रिकॉर्डतोड़ पारियों ने अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को भी अपना मुरीद बना लिया है. पीटरसन ने वैभव को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है, जिसने क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है. उनका मानना है कि वैभव अगले पांच साल के भीतर टेस्ट क्रिकेट के एक मैच में 500 रन बना सकते हैं.

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पीटरसन ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- एक भविष्यवाणी है- वैभव अगले 5 साल में टेस्ट मैच में 500 रन बनाएंगे, उनका यह पोस्ट ACC मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में UAE A के खिलाफ वैभव की ऐतिहासिक पारी के बाद आई है.

Here’s a shout — Vaibhav will score a 500 in a Test Match within the next 5yrs! — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) November 26, 2026

52 गेंदों में डबल सेंचुरी से रचा इतिहास

वैभव ने मंगलवार को UAE A के खिलाफ महज 53 गेंदों में 204 रन ठोक दिए थे. उनकी इस पारी में 28 छक्के और 7 चौके शामिल थे. उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में शतक, 40 गेंदों में 150 रन और 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया. इसके साथ ही वह पुरुष लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक और दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए.

वैभव की इस विस्फोटक पारी की बदौलत इंडिया A ने 250 रन का लक्ष्य महज 14.2 ओवर में हासिल कर लिया. टीम ने 3 विकेट पर 254 रन बनाकर सात विकेट से जीत दर्ज की.

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मैच के बाद वैभव ने बताया था कि शुरुआत में उनका इरादा पिच और परिस्थितियों को समझने का था. उन्होंने कहा कि पिछले दो मैचों में अच्छी शुरुआत के बावजूद वह उसे बड़ी पारी में नहीं बदल पाए थे. इसलिए इस बार उन्होंने शुरुआत में समय लेने का फैसला किया. हालांकि, एक-दो गेंद खेलने के बाद उन्हें लगा कि पिच से गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिल रही है. इसके बाद उन्होंने अपनी ताकत के मुताबिक बल्लेबाजी की.

श्रीलंका A के खिलाफ 40 रन बनाकर आउट हुए वैभव

गुरुवार को श्रीलंका A के खिलाफ सेमीफाइनल में वैभव अपने दोहरे शतक जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा सके. उन्होंने 27 गेंदों में 40 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी की.

आठवें ओवर में जनिथ लियानागे ने उनकी पारी का अंत किया. वैभव ने शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन मिड-ऑन के पास लसित क्रूसपुल्ले ने उनका कैच लपक लिया.





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