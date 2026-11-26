कोलकाता में पुलिस विभाग के एक जवान की मौत का मामला सामने आया है. गुरुवार को कोलकाता पुलिस बैरक के एक कमरे में जवान का शव फंदे से लटका हुआ मिला. यह बैरक शहर के बांसद्रोणी इलाके में स्थित है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जवान का शव बैरक की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में मिला. उसके साथियों ने कमरे में शव देखकर पुलिस को जानकारी दी.

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मृतक जवान कोलकाता पुलिस में ड्राइवर के पद पर तैनात था. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए मौत की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है. फिलहाल पुलिस इस मामले में सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर रही है.

पुलिस अधिकारी ने शुरुआती जांच के आधार पर खुदकुशी की आशंका जताई है. हालांकि, अभी मौत की असली वजह स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है.

पुलिस उन परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है, जिनके चलते जवान की मौत हुई. घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है, ताकि मामले की पूरी तस्वीर सामने आ सके.

जांच के दौरान पुलिस मृतक जवान के मोबाइल फोन की भी पड़ताल कर रही है. उसके मोबाइल में मौजूद जानकारी और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है.

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पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मौत से पहले जवान की किन लोगों से बातचीत हुई थी और क्या कोई ऐसी जानकारी है, जो इस घटना की वजह समझने में मदद कर सकती है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के नतीजों का इंतजार है.

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