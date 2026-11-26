मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. वीडियो में एक युवा यू-ट्यूबर उनसे बुंदेलखंडी अंदाज में बातचीत करता नजर आ रहा है. बातचीत के दौरान युवक ने उम्र को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी कि वहां मौजूद लोग हंसने लगे. दिग्विजय सिंह ने भी नाराजगी जताने के बजाय मजाकिया अंदाज में जवाब दिया.

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युवक ने कहा- 80 साल की उम्र में डुकरा बराबर निकरै

वीडियो में युवक कैमरे के सामने दिग्विजय सिंह का परिचय देते हुए कहता है, 'मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, दिग्विजय सिंह. दिग्गी राजा के नाम से जानो जात. जा देखो तुम 80 साल की उमर में डुकरा बराबर निकरै.'

बुंदेलखंडी में 'डुकरा' शब्द का इस्तेमाल बुजुर्ग या बूढ़े व्यक्ति के लिए किया जाता है. युवक की यह बात सुनकर दिग्विजय सिंह जोर-जोर से हंसने लगते हैं. वह युवक के कंधे पर हाथ मारते हुए कहते हैं, 'ए डुकरा काहे कह रहो.' उनके इस जवाब ने बातचीत को और मजेदार बना दिया.

दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर भी डाला वीडियो

दिग्विजय सिंह ने खुद यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. इसके साथ उन्होंने बुंदेलखंडी अंदाज में लिखा, 'जो इंटरव्यू करबे वारो मोड़ा हमें डुकरा कै रओ! बताओ तो, आज के दिना में कौन सो डुकरा रोज 15-20 किलोमीटर पैदल चल रओ है?' उन्होंने आगे लिखा कि उम्र का सवाल बड़ा नहीं है, बल्कि लक्ष्य बड़ा है. उन्होंने अपने लक्ष्य को लोकतंत्र बचाने और सनातन धर्म की रक्षा से जोड़ा. पोस्ट के अंत में उन्होंने 'जय सियाराम' और 'जय संविधान' लिखा.

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जो इंटरव्यू करबे वारो मोड़ा हमें डुकरा कै रओ! बताओ तो, आज के दिना में कौन सो डुकरा रोज 15-20 किलोमीटर पैदल चल रओ है? बात जा है कि उमर को सवाल बड़ो नइयाँ, बड़ो है हमाओ लक्ष्य। लोकतंत्र बचाबे को लक्ष्य, सनातन धरम की रक्षा करबे को लक्ष्य। जय सियाराम। जय संविधान। #सत्य_सनातन_स्वाभिमान_यात्रा #SatyaSanatanSwabhimanYatra — Office Of Digvijaya Singh (@OfficeOfDVS) November 25, 2026

950 Km की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर हैं दिग्विजय

दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा 20 अक्टूबर को उज्जैन से शुरू हुई थी. महाकाल के दर्शन, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, कन्या पूजन और भंडारे के बाद यात्रा रवाना हुई. यात्रा का लक्ष्य करीब 950 किलोमीटर का सफर तय कर 70 दिनों में अयोध्या पहुंचना है.

यात्रा में भजन, ढोल और धार्मिक झांकियां भी शामिल हैं. मंदिरों में चढ़ावे की पारदर्शिता को भी यात्रा के प्रमुख मुद्दों में बताया गया है. दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में रोज 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलने का जिक्र किया है.

दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिग्विजय

दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं. वह 1993 से 2003 तक लगातार दो कार्यकाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे. इससे पहले वह राज्य सरकार में मंत्री और लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं.

कांग्रेस संगठन में महासचिव की जिम्मेदारी निभाने के बाद वह राज्यसभा पहुंचे. राजनीतिक मुद्दों पर मुखर रहने वाले दिग्विजय सिंह का यह वीडियो उनके हल्के-फुल्के और हाजिरजवाब अंदाज को सामने ला रहा है.

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