सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज समीर रिजवी ने बल्ले से जबरदस्त धमाका किया है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मिजोरम के खिलाफ गुरुवार को हुए मुकाबले में उन्होंने महज 46 गेंदों पर नाबाद 100 रन ठोक दिए. यह समीर का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पहला शतक है. उनकी इस पारी की बदौलत उत्तर प्रदेश ने 150 रन का लक्ष्य 16.4 ओवर में छह विकेट शेष रहते हासिल कर लिया.

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लक्ष्य का पीछा करने उतरी उत्तर प्रदेश की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने महज 5 रन के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिए थे. आदर्श सिंह (0), आर्यन जुयाल (0) और कप्तान करण शर्मा (3) पवेलियन लौट चुके थे. इसके बाद समीर रिजवी ने मोर्चा संभाला और मिजोरम के गेंदबाजों की जमकर खबर ली.

Came in at 5/3 and delivered his maiden #SMAT hundred ✅ Sameer Rizvi's blistering 1️⃣0️⃣0️⃣* (46) took Uttar Pradesh over the line against Mizoram 🔥 Scorecard ▶️ https://t.co/fNO9nTZnav @mflone_ https://t.co/0lMMH7OR2K — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 26, 2026

समीर ने 46 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में छह चौके और नौ छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 217.39 रहा. उन्होंने चौथे विकेट के लिए प्रियम गर्ग के साथ 37 रन जोड़े. प्रियम 14 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद समीर को प्रशांत वीर का साथ मिला. दोनों ने टीम को जीत तक पहुंचा दिया. प्रशांत ने 23 गेंदों पर नाबाद 27 रन बनाए, जिसमें दो चौके शामिल रहे.

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मिजोरम ने बनाए थे 149 रन

इससे पहले मिजोरम ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 149 रन बनाए थे. मनेंद्र नरेंद्र सिंह ने 40 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली. उन्होंने सात चौके और एक छक्का लगाया. कप्तान जोसेफ ललथनखुमा ने 22 गेंदों पर 35 रन बनाए, जबकि जेहु एंडरसन ने 21 गेंदों पर 32 रन का योगदान दिया. एंडरसन ने अपनी पारी में चार छक्के लगाए.

उत्तर प्रदेश की ओर से कुलदीप यादव ने चार ओवर में 31 रन देकर दो विकेट लिए. कार्तिक यादव, अभिनंदन सिंह, कार्तिक त्यागी और प्रशांत वीर को एक-एक सफलता मिली.

जवाब में समीर रिजवी के शतक ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया. उत्तर प्रदेश ने 16.4 ओवर में चार विकेट पर 152 रन बनाकर पांचवें विकेट के लिए जरूरी रन जुटाने से पहले ही जीत हासिल कर ली.

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