पाकिस्तानी वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को लेकर भारत में काफी विवाद हो रहा है. अब इस मुद्दे पर पूनम पांडे ने भी अपनी राय जाहिर की है. उन्होंने अपनी राय देते हुए, पाकिस्तानी सुपरस्टार एक्ट्रेस हानिया आमिर पर तंज कसा है. इसके साथ ही पूनम ने पाकिस्तानी कलाकारों से खुलकर सवाल पूछा.

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नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तानी सीरीज को बैन करने की मांग पर, एक्ट्रेस पूनम पांडे कहती हैं, "वैसे भी हमारे भारत में बहुत कुछ होता रहता है. लेकिन एक बात है जो मुझे समझ नहीं आती. लोग कहते हैं, 'हम कला हैं, हम कलाकार हैं, और कलाकारों के साथ बहुत भेदभाव होता है; सबको प्यार से एक साथ आगे बढ़ना चाहिए.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'कुछ कलाकार हैं, जैसे हानिया आमिर - अगर मैं गलत नहीं हूं - तो शायद ऐसे कई कलाकारों ने युद्ध के दौरान भारत के बारे में बहुत कुछ कहा था. तो जब युद्ध होता है, तब आप हमारे बारे में इतनी बुरी बातें कहते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं; और अब जब आपको हमारी जरूरत है, तो अचानक आपके अंदर प्यार जाग गया? तो मुझे आपकी यह बात समझ नहीं आती. कम से कम अपनी ही बात पर तो कायम रहिए!'

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पूनम पांडे ने अंत में कहा, 'अगर आप भारत से नफरत करते हैं, तो आज आपको भारत के लिए इतना प्यार क्यों महसूस हो रहा है? आज अचानक आपको हमारे नेटफ्लिक्स की जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए मुझे आपका यह दोहरा मापदंड समझ नहीं आता.'

क्या है पूरा विवाद?

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस सीरीज की भारत में रिलीज रोकने की मांग की है. एसोसिएशन ने पाकिस्तानी फिल्मों, वेब सीरीज, गानों और कलाकारों को भारतीय प्लेटफॉर्म पर मंच ना दिए जाने की बात कही है. सूत्रों के मुताबिक, इंडियन इंडस्ट्री से पाकिस्तानी शो के खिलाफ हो रही बातों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालाय ने गंभीरता से लिया है.



सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से कहा है कि वह 8 मई, 2025 की अपनी एडवाइजरी का पालन करे और अपने उस पुराने वादे को निभाए, जिसके तहत पाकिस्तान मूल की फिल्मों और सीरीज को भारत में सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाना था.

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