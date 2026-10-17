scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs WI 5th T20I Live Score: बारिश के कारण टॉस में देरी, क्या वैभव को मिलेगी प्लेइंग 11 में एंट्री?

India vs West Indies 5th T20I Live Score: वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम पांचवें टी20 मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. भारत को चौथे टी20 मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

Advertisement
X
भारत-वेस्टइंडीज में कौन मारेगा बाजी? (PHOTO: PTI)
भारत-वेस्टइंडीज में कौन मारेगा बाजी? (PHOTO: PTI)

 India vs West Indies 5th T20I Live Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पांचवा टी20 मैच रोमांचक होने की उम्मीद है. सीरीज फिलहाल 2-2 की बराबरी पर है. ऐसे में आज यानी 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच निर्णायक फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. बारिश के कारण अब तक पांचवें टी20 मैच के लिए टॉस नहीं हो सका है.

इस पूरी सीरीज में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है. लखनऊ में खेले गए पहले मुकाबले को छोड़कर बाकी हर मैच में दोनों टीमों ने 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया है. दो बार तो स्कोर 250 के पार भी जा चुका है.

सम्बंधित ख़बरें

Team India Playing 11
भुवनेश्वर IN, अर्शदीप OUT, बेंगलुरु T20 की प्लेइंग 11 हुई क्ल‍ियर!
Gautam Gambhir,Shreyas Iyer
बेंगलुरु T20 में बरसेंगे इंद्रदेव, भारत हारा तो व‍िंडीज रचेगी इत‍िहास
Vaibhav Sooryavanshi Instagram Story, Still Believing Post,
वैभव को है व‍िश्वास, बेंगलुरु में म‍िलेगा मौका? इस पोस्ट से म‍िले संकेत
Roston Chase West Indies Captain
West Indies कप्तान का आखिरी टी20 मैच से पहले बड़ा खुलासा
Roston Chase
'खुश करने नहीं आया...', बेंगलुरु T20 से पहले WI खिलाड़ी का बेबाक बयान

भारत के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 4 मैचों में 214.86 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 159 रन कूटे हैं. वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बल्ले से तबाही मचाते हुए 4 मैचों में 190.51 की स्ट्राइक रेट से 261 रन ठोक डाले हैं. गेंदबाजी की बात करें तो रोस्टन चेस 6 विकेट लेकर सबसे आगे हैं, जबकि भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 5 शिकार किए हैं.

हेड-टू-हेड और पिच रिपोर्ट

अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 35 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 22 मुकाबलों में बाजी मारी है. वहीं वेस्टइंडीज ने 12 मैच जीते हैं और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है. हालांकि आंकड़े भारत के पक्ष में हैं, लेकिन इस सीरीज में दोनों टीमों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी है.

Advertisement

बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों की मददगार मानी जाती है. यहां एक बार फिर चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है. टी20 में यहां पहली पारी का औसत स्कोर 162 से 167 के बीच रहता है.

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयांक यादव, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर.

वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), कामिल पूरन, आमिर जांगू, शिमरोन हेटमायर, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड, कीमो पॉल, क्वेंटिन सैंपसंस, शमर स्प्रिंगर.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    डोपिंग के जाल में फंसा यह भारतीय खिलाड़ी! IPC ने ठोका 3 साल का बैन, छीने गए सारे मेडल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    23 की बेटी, 52 साल की मां..., निसा के आगे काजोल ने लूटी महफिल, पीली साड़ी और मॉर्डन ब्लाउज में लगीं बेहद कमाल! |
    शादी को हुए 27 साल, दुल्हन के जोड़े में सजीं माधुरी दीक्षित, रोमांटिक होकर पति बोले- तुम मेरी फेवरेट |
    अनोखे दुर्गा पंडाल! कहीं पुरानी चीजों से सजे मंडप तो कहीं दिखा मीनाक्षी मंदिर, PHOTOS |
    AB de Villiers ने विराट कोहली पर किया बड़ा खुलासा, शेयर की पुरानी यादें |
    एक दिन की DM बनीं सोनाक्षी, प्रिंसिपल बनकर राहेमीन ने बच्चों को पढ़ाया, फतेहपुर के स्कूल में अनोखी पहल |
    दिल्ली जंतर-मंतर हिंसा: SC की कमेटी ने लॉन्च किया पोर्टल, ऐसे दर्ज कराएं शिकायत |
    500%, 100%, अब छूट... अमेरिका के टैरिफ से भारत कैसे बचा? जानिए डिटेल |
    नई FORTUNER लाने की तैयारी कर रही टोयोटा, चल रही टेस्टिंग
    Advertisement