IND vs WI 5th T20I Live Score: बारिश के कारण टॉस में देरी, क्या वैभव को मिलेगी प्लेइंग 11 में एंट्री?

India vs West Indies 5th T20I Live Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पांचवा टी20 मैच रोमांचक होने की उम्मीद है. सीरीज फिलहाल 2-2 की बराबरी पर है. ऐसे में आज यानी 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच निर्णायक फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. बारिश के कारण अब तक पांचवें टी20 मैच के लिए टॉस नहीं हो सका है.

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इस पूरी सीरीज में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है. लखनऊ में खेले गए पहले मुकाबले को छोड़कर बाकी हर मैच में दोनों टीमों ने 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया है. दो बार तो स्कोर 250 के पार भी जा चुका है.

भारत के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 4 मैचों में 214.86 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 159 रन कूटे हैं. वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बल्ले से तबाही मचाते हुए 4 मैचों में 190.51 की स्ट्राइक रेट से 261 रन ठोक डाले हैं. गेंदबाजी की बात करें तो रोस्टन चेस 6 विकेट लेकर सबसे आगे हैं, जबकि भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 5 शिकार किए हैं.

हेड-टू-हेड और पिच रिपोर्ट

अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 35 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 22 मुकाबलों में बाजी मारी है. वहीं वेस्टइंडीज ने 12 मैच जीते हैं और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है. हालांकि आंकड़े भारत के पक्ष में हैं, लेकिन इस सीरीज में दोनों टीमों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी है.

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बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों की मददगार मानी जाती है. यहां एक बार फिर चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है. टी20 में यहां पहली पारी का औसत स्कोर 162 से 167 के बीच रहता है.

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयांक यादव, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर.

वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), कामिल पूरन, आमिर जांगू, शिमरोन हेटमायर, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड, कीमो पॉल, क्वेंटिन सैंपसंस, शमर स्प्रिंगर.

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