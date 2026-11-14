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पेट्रोल भरवाने निकले थे दो दोस्त, रास्ते में मौत बनकर आई रोडवेज बस... दोनों की दर्दनाक मौत

राजस्थान के अलवर में राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार दो दोस्तों को कुचल दिया. दोनों पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे थे. हादसे में बनवारी सैनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल हरचंद ने जयपुर ले जाते समय दम तोड़ दिया.

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घटना से दहशत में लोग. (Photo: Screengrabs)
घटना से दहशत में लोग. (Photo: Screengrabs)

राजस्थान के अलवर में राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई. दोनों दोस्त बाइक से पेट्रोल भरवाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह उनका आखिरी सफर साबित होगा. दिल्ली की ओर जा रही तेज रफ्तार राजस्थान रोडवेज बस ने पीछे से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बस के अगले पहिए के नीचे आ गए. हादसे में एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की जयपुर ले जाते समय मौत हो गई.

पीछे से आई बस ने बाइक को मारी टक्कर
यह हादसा अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र में राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर के पास हुआ. नौगांवा के लालदास गेट निवासी बनवारी सैनी (42) अपने साथी हरचंद (40) निवासी किशनपुरा, जिला डीग के साथ बाइक से हरियाणा बॉर्डर की तरफ पेट्रोल भरवाने जा रहे थे. इसी दौरान दिल्ली की ओर जा रही सवारियों से भरी राजस्थान रोडवेज बस ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी.

टक्कर लगते ही दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और बस के अगले पहिए के नीचे आ गए. हादसे में बनवारी सैनी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, हरचंद गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे पहले नौगांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे अलवर रेफर कर दिया. वहां से भी उसे जयपुर ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच चल रही जंग में हरचंद हार गया. जयपुर ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

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दो परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़
इस हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. बनवारी सैनी दूध का कारोबार करके अपने चार बच्चों का पालन-पोषण करता था. वहीं, हरचंद मजदूरी करके परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा था. दोनों की अचानक मौत से परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. जिन घरों में रोजी-रोटी के लिए दोनों मेहनत करते थे, वहां अब मातम पसरा है.

शुक्रवार दोपहर 12 बजे नौगांवा थाना पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया. थानाधिकारी हरदयाल यादव के मुताबिक, पोस्टमार्टम के बाद शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

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