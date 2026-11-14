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दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार, नोएडा के सेक्टर-62 में प्रदूषण सबसे ज्यादा

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का असर लगातार बना हुआ है. सुबह 7 बजे नोएडा के सेक्टर-62 में सबसे ज्यादा AQI 442 दर्ज किया गया. वहीं, दिल्ली के IIT और ITO में भी हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई. कई दूसरे इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब रहा.

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नोएडा में प्रदूषण से प्रभावित सुबह का नजारा. (Photo: PTI)
नोएडा में प्रदूषण से प्रभावित सुबह का नजारा. (Photo: PTI)

दिल्ली-NCR में सुबह की शुरुआत साफ हवा के बजाय प्रदूषण के बीच हुई. कई इलाकों में हवा की क्वालिटी बेहद खराब बनी हुई है. CPCB के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी के साथ आसपास के शहरों में भी प्रदूषण से राहत नहीं मिली है.

सुबह 7 बजे के आंकड़ों में नोएडा के सेक्टर-62 में AQI 442 दर्ज किया गया. वहीं, दिल्ली के IIT इलाके में यह 419 और ITO में 414 रहा. इन इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है.

नोएडा के सेक्टर-62 में सबसे ज्यादा प्रदूषण

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नोएडा के सेक्टर-62 में AQI 442 दर्ज किया गया, जो सभी दिए गए मॉनिटरिंग स्टेशनों में सबसे ज्यादा है. वहीं, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-V में यह आंकड़ा 361 रहा. घोड़ी बछेड़ा में AQI 355 दर्ज हुआ, जबकि गौर यमुना सिटी में 318 और नॉलेज पार्क-III में 312 रहा. दूसरी ओर, नोएडा के सेक्टर-110 में AQI 313 मिला. सेक्टर-39 में स्थिति कुछ बेहतर रही, यहां यह आंकड़ा 287 दर्ज किया गया.

IIT दिल्ली और ITO में AQI 400 पार

राजधानी में भी कई इलाकों की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई. IIT दिल्ली में AQI 419 दर्ज हुआ, जबकि ITO में यह 414 रहा. चांदनी चौक में आंकड़ा 395 तक पहुंचा. वहीं, JNU में 390 और आनंद विहार में 381 दर्ज किया गया. इसके अलावा आया नगर में AQI 359 रहा. IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर यह 348, बदरपुर में 314 और ओखला फेज-2 में 318 दर्ज किया गया.

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दिल्ली-NCR में इससे पहले 13 अक्टूबर को भी प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था. उस दिन दिल्ली के IIT इलाके में AQI 488 दर्ज किया गया था, जो गंभीर श्रेणी के 500 के स्तर के करीब था. राजधानी का औसत AQI 403 रहा था. AIIMS के आसपास यह आंकड़ा 418 दर्ज किया गया था. उस दिन दिल्ली के 33 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार पहुंच गया था.

AQI की श्रेणी और सेहत पर असर

AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चलता है कि हवा कितनी साफ या प्रदूषित है. 301 से 400 के बीच AQI को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में रखा जाता है.

गंभीर श्रेणी की हवा का असर स्वस्थ लोगों पर भी पड़ सकता है. सांस या दिल से जुड़ी बीमारी वाले लोगों के लिए यह ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है. ऐसे में प्रदूषण के इस स्तर को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

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