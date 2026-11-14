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Kartik Purnima 2026: 23 या 24 नवंबर, कब मनाई जाएगी कार्तिक पूर्णिमा? दूर करें कन्फ्यूजन, जानें तिथि और मुहूर्त

Kartik Purnima 2026: कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने की परंपरा है. जानें 2026 में कार्तिक पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका धार्मिक महत्व.

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कार्तिक पूर्णिमा 2026 (Photo: ITG)
कार्तिक पूर्णिमा 2026 (Photo: ITG)

Kartik Purnima 2026 Date: हिंदू पंचांग में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को बेहद खास माना जाता है. दीपावली और छठ महापर्व के बाद आने वाला यह पर्व कार्तिक महीने का प्रमुख त्योहार है. इस दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करने और जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा है. धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. इस दिन मंदिरों और नदी के घाटों पर दीप जलाने का भी विशेष महत्व है.  आइए जानते हैं, साल 2026 में कार्तिक पूर्णिमा किस दिन पड़ेगी और पूजा-पाठ के लिए शुभ समय क्या रहेगा.

कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाती है देव दीपावली

कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाने की परंपरा है. मान्यता है कि इस दिन देवी-देवता धरती पर आकर दीपावली मनाते हैं. खासतौर पर वाराणसी के गंगा घाटों पर इस पर्व की रौनक देखते ही बनती है. शाम होते ही घाटों पर हजारों-लाखों दीप जलाए जाते हैं. दीपों की रोशनी से पूरा घाट जगमगा उठता है. इस नजारे को देखने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु काशी पहुंचते हैं. देश के दूसरे पवित्र तीर्थ स्थलों पर भी इस दिन दीपदान किया जाता है.

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कार्तिक पूर्णिमा 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस साल कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 24 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाया जाएगा. पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 नवंबर को रात 11 बजकर 42 मिनट पर होगी. इसका समापन 24 नवंबर को रात 8 बजकर 23 मिनट पर होगा.

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कार्तिक पूर्णिमा की तिथि: 24 नवंबर 2026, मंगलवार
पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 23 नवंबर, रात 11:42 बजे
पूर्णिमा तिथि समाप्त: 24 नवंबर, रात 8:23 बजे
दीपदान का शुभ समय: शाम 5:08 बजे से 7:47 बजे तक

कार्तिक पूर्णिमा स्नान-दान शुभ मुहूर्त

इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान-दान के लिए सुबह 5 बजकर 3 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 57 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. फिर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से लेकर सुबह 7 बजकर 47 मिनट तक आप पूजा-पाठ कर सकते हैं.  वहीं, इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 5 बजकर 1 मिनट पर बताया गया है.

कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

पौराणिक कथा के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का संहार किया था. त्रिपुरासुर के अत्याचारों से परेशान देवताओं को उसके वध के बाद मुक्ति मिली थी. इस विजय की खुशी में देवताओं ने स्वर्गलोक को दीपों से रोशन किया था. तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है. इसलिए इस तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भगवान शिव की पूजा, पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन कार्यों से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है.

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