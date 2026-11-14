Sharad Kapoor: काम की तलाश में एक्टर शरद कपूर, इमोशनल होकर बॉलीवुड से मांगी मदद

शरद कपूर, जो शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसे सितारों के साथ काम कर चुके हैं, एक बेहद इमोशनल वजह से चर्चा में हैं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अपने चार पालतू कुत्तों से विदा ले रहे हैं. इस वीडियो को देखकर उनके प्रशंसक उनकी सेहत और निजी हालात को लेकर चिंतित हो गए हैं. पशु कल्याण कार्यकर्ता हेमा चौधरी के अनुसार, यह कदम केवल कुछ समय के लिए है और उन्होंने अपने कुत्तों को छोड़ा नहीं है.

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इमोशनल वीडियो देखकर फैंस चिंतित

इस वीडियो क्लिप में शरद कपूर अपने आंसू रोकने की कोशिश करते दिख रहे हैं, जबकि उनके कुत्तों को एक पशु कल्याण केंद्र ले जाया जा रहा है. कुत्तों को विदा करते समय वे काफी परेशान और भावुक नजर आ रहे थे.

कई लोग उन्हें 'जोश' जैसी फिल्मों से जानते हैं और उन्हें इस हालत में देखकर हैरान रह गए. एक समय था जब यह एक्टर अपने लुक्स और फिटनेस के लिए चर्चा में रहते थे, लेकिन इस वीडियो में वे बिल्कुल अलग दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके लिए चिंता जताई है.

एक्टर ने बॉलीवुड से रिक्वेस्ट

इंस्टाग्राम पर jaya.bhattacharya ने एक्टर से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया. जिसके कैप्शन में लिखा, 'साल 2001 में मेरी शरद कपूर से एक संक्षिप्त मुलाकात हुई थी, और अब मैं उनसे फिर से मिली हूं. वे मनोरंजन जगत (एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री) के सभी लोगों से बस एक छोटी सी मदद की उम्मीद करते हैं. जी हां, एक छोटी सी मदद भी बहुत मायने रखती है. इसलिए, जो लोग नए शो या फिल्में बना रहे हैं, उनसे मेरी विनम्र अपील है कि कृपया देखें कि क्या यह बेहतरीन एक्टर आपके किसी किरदार के लिए उपयुक्त हो सकता है.'

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वीडियो में एक्टर ने कहा, 'मैं यहां आज थोड़ा दुखी हूं क्योंकि मेरे चार बच्चे... चलिए, उनको अच्छी जगह भेज दिया गया है. लेकिन, मैं केंद्र से अपील करना चाहता हूं कि आप जानते हैं, मैं बस अच्छे काम की तलाश में हूं. और, मुझे आपके समर्थन की जरूरत है, और, मैं जानता हूं कि आपने हमेशा अपने आसपास के लोगों का समर्थन किया है. इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा, अगर आप मेरा समर्थन कर सकें. मैं एक शानदार एक्टर हूं और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं. पैसे कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ यह है कि... मैं बस फिर से काम शुरू करने का इंतजार कर रहा हूं, शायद जनवरी से मैं दोबारा काम शुरू करना चाहता हूं.'

अपनी सेहत के बारे में कुछ कहेंगे?

'नहीं, मुझे क्या है? मैं बेवकूफों की तरह बार्सिलोना में फुटबॉल खेलने चला गया था. तो वहां बड़े-बड़े प्लेयर थे, तो मैंने सोचा मैं भी बहुत तूफानी प्लेयर हूं, मैं अचानक अपने आप को मैसी समझने लगा था. और मैसी ने मेरा देसी कर दिया और... तो एक खिलाड़ी के पैर का सिर्फ टच हुआ. उसके टच होते ही मैं समझ गया कि इसने भाई साहब का काम तमाम कर दिया.'

जब एक्टर से पूछा गया कि आपका पैर ठीक हो गया है? तो उन्होंने कहा, 'एकदम, एकदम. डॉक्टर आनंद जी कहते हैं कि अधिकतम दो महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे.' तो क्या आप हिंदी फिल्मों और सीरियल में भी काम करने के लिए उत्सुक हैं 100%, OTT पर भी क्योंकि यह हर किसी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. आप जानते हैं, यह... क्योंकि आज के समय में हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता है और यह वर्ल्डवाइड है, नेटफ्लिक्स कम से कम 5 से 7 बिलियन लोगों तक पहुंचता है. तो यह एक बहुत बड़ा अवसर है. और हमारा जियो भी है, सब बहुत बड़े हैं. तो वास्तव में, असलियत में काम करने का अवसर मिलने पर मुझे बहुत खुशी होगी और मैं उनके प्रति बहुत आभारी रहूंगा. भगवान आप सबका भला करे. धन्यवाद. भगवान सबका भला करे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.'

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