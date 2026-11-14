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Chukandar Halwa Recipe: सर्दियों में घर पर बनाएं चुकंदर का टेस्टी हलवा, स्वाद है लाजवाब और रेसिपी है आसान

Chukandar Halwa Recipe: चुकंदर हलवा सर्दियों के मौसम में कुछ मीठा और स्वादिष्ट खाने का मन करता है. ऐसे में आप घर पर चुकंदर का हलवा बना सकते हैं. आमतौर पर लोग चुकंदर का जूस या सलाद खाना पसंद करते है लेकिन इससे टेस्टी हलवा भी तैयार किया जा सकता है.

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Chukandar Halwa Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजार में कई तरह की ताजी और पौष्टिक सब्जियां मिलती हैं. इन्हीं में से एक है चुकंदर, जिसे ज्यादातर लोग सलाद या जूस के रूप में खाना पसंद करते हैं. इसका गहरा लाल रंग और हल्का मीठा स्वाद इसे दूसरी सब्जियों से अलग बनाता है. चुकंदर में आयरन, फाइबर, पोटैशियम और फोलेट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाएं रखने में मदद करते हैं.

आज हम आपको चुकंदर से हलवा बनाना बताएंगे, जिसे आप बेहद आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. दूध, देसी घी, चीनी और ड्राई फ्रूट्स के साथ तैयार होने वाला यह हलवा खाने में बेहद टेस्टी होता है. आइए जानते हैं चुकंदर का टेस्टी हलवा बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी और इसकी आसान रेसिपी क्या है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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2 बड़े चुकंदर

1 लीटर दूध

आधा कप चीनी

एक चौथाई कप देसी घी

1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर

1 चुटकी केसर

आधा कप कटे हुए बादाम और पिस्ता

चुकंदर का हलवा बनाते कैसे हैं?

  1. चुकंदर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह धोकर छील लें. अब इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें चुकंदर के टुकड़े डालकर नरम होने तक उबाल लें. जब चुकंदर पक जाए तो इसका पानी निकाल दें. अब इसे मैश कर लें या मिक्सर में डालकर दरदरा पेस्ट तैयार कर लें.
  2. इसके बाद एक गहरी कड़ाही या पैन में दूध और चीनी डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें. जब दूध में उबाल आने लगे तो इसमें तैयार किया हुआ चुकंदर का पेस्ट डाल दें. इसे अच्छी तरह मिलाएं, ताकि दूध और चुकंदर आपस में अच्छी तरह मिल जाएं.
  3. अब इसमें देसी घी और इलायची पाउडर डालकर लगातार चलाते हुए पकाएं. मिश्रण को धीमी-मीडियम आंच पर तब तक पकाएं, जब तक दूध अच्छी तरह सूख न जाए और हलवा गाढ़ा न हो जाए. ध्यान रखें कि हलवा कड़ाही में नीचे चिपके नहीं, इसलिए इसे बीच-बीच में चलाते रहें.
  4. आखिर में इसमें केसर और कटे हुए बादाम-पिस्ता डालकर अच्छी तरह मिला दें. कुछ देर पकाने के बाद गैस बंद कर दें. बस तैयार है स्वादिष्ट चुकंदर का हलवा. इसे आप गर्मागर्म सर्व कर सकते हैं. अगर आपको ठंडा हलवा पसंद है तो कुछ देर फ्रिज में रखकर भी खा सकते हैं.
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