रथ पर बैठा दूल्हा, हाथ में बंदूक और खुश होकर करने लगा फायरिंग... वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लगाईं 3 टीमें

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दूल्हे का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दूल्हा शादी से पहले घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान रथ पर बैठा दिखाई दे रहा है. इसी दौरान वह बंदूक उठाकर हवा में फायरिंग करता है. शुरुआती तौर पर सामने आया है कि जिस बंदूक से फायरिंग की गई, वह दूल्हे की नहीं, बल्कि उसके पड़ोसी की लाइसेंसी बंदूक थी. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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अधिकारियों के निर्देश पर चरथावल थाने की तीन टीमें लगाई गई हैं. पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान कर रही है. साथ ही बंदूक के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है. यह मामला मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के बुड्ढा खेड़ा गांव का है. गांव के रहने वाले भूरा नाम के युवक की गुरुवार रात शादी की रस्में चल रही थीं.

इसके बाद शुक्रवार को उसकी बारात सहारनपुर गई. इस दौरान दूल्हा रथ पर बैठा हुआ था. इसी दौरान उसने अपने पड़ोसी की लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग की. वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस

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वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया. अधिकारियों के निर्देश पर चरथावल थाने की तीन टीमें मामले की जांच में जुट गई हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो में फायरिंग करने वाला युवक कौन है और बंदूक किसके नाम पर लाइसेंसी है. पुलिस का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. बंदूक के लाइसेंस को निरस्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.

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इस पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरनगर के सीओ सदर सुनील कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो का तुरंत संज्ञान लिया गया है. चरथावल थाने की तीन टीमों को जांच में लगाया गया है. उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान की जा रही है. मामले में केस दर्ज कर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के साथ आगे की कार्रवाई भी की जाएगी.

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