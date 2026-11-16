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'सर, मेरा बच्चा पकड़ लो...', डेब्यू मैच में यश ठाकुर के साथ ये क्या हुआ? वीडियो हो गया वायरल

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पांचवें वनडे में डेब्यू किया. अपने पहले मुकाबले में ठाकुर ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी कर दिग्गजों के साथ-साथ फैन्स का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया.

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बीच मैच में ये क्या हुआ? (PHOTO: SCREENGRAB)
बीच मैच में ये क्या हुआ? (PHOTO: SCREENGRAB)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच माउंट माउंगानुई में खेले गए पांचवें और आखिरी वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत के साथ सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली. इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर के लिए मैदान पर उतरना बेहद खास रहा, क्योंकि यह उनके करियर का डेब्यू वनडे मैच था. 

लेकिन मैच के दौरान एक ऐसा अजीबोगरीब और मजेदार वाकया हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. अपने पहले वनडे मैच में गेंद के साथ यश ठाकुर ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपनी छाप छोड़ने का काम किया. 

मैच के दौरान जब यश ठाकुर बाउंड्री के पास खड़े होकर दर्शकों को ऑटोग्राफ दे रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे. तभी वहां बैठे एक फैन ने अचानक अपना छोटा सा बच्चा उठाया और सीधे यश ठाकुर की तरफ आगे बढ़ा दिया.

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फैन का यह अनोखा अंदाज देख यश ठाकुर भी एक पल के लिए हैरान रह गए. उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लेने के बजाय प्यार से स्थिति को संभाला और अपना ऑटोग्राफ देने का सिलसिला जारी रखा. इस मजेदार और घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और फैन्स इस पर जमकर मजे ले रहे हैं.

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यादगार रहा यश ठाकुर का डेब्यू

मैदान के बाहर इस मजेदार वाकये के अलावा यश ठाकुर के लिए यह दिन खेल के लिहाज से भी काफी यादगार रहा. मैच से पहले उन्हें अक्षर पटेल से अपनी पहली वनडे कैप मिली थी. अपने पहले ही वनडे मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए यश ने शानदार प्रदर्शन किया. 

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: 'बॉलर्स सीरीज जिताते हैं...', न्यूजीलैंड में ODI सीरीज व‍िजय के बाद गौतम गंभीर का पोस्ट, क्या रोहित-कोहली पर था निशाना?

उन्होंने अपने 10 ओवरों के कोटे में सिर्फ 38 रन खर्च किए और खतरनाक दिख रहे बल्लेबाज डीन फॉक्सक्रॉफ्ट का अहम विकेट अपने नाम किया. यश की इस किफायती गेंदबाजी और टीम के अन्य गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने 210 रनों के छोटे स्कोर का बचाव करते हुए मैच 22 रन से जीत लिया.
 

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