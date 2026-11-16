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ग्रेटर नोएडा में पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से दो घायल... हत्या के चार आरोपी दबोचे गए

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों ने 8 नवंबर को एक शख्स की हत्या कर दी थी. पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या में इस्तेमाल हथियार और चोरी के उपकरण भी बरामद कर लिए हैं.

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एनकाउंटर में दो बदमाश घायल हो गए. (Photo- ITGD)
एनकाउंटर में दो बदमाश घायल हो गए. (Photo- ITGD)

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इसी के साथ पुलिस ने 'ब्लाइंड मर्डर' की गुत्थी को सुलझाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

पुलिस के मुताबिक, 15 नवंबर 2026 को रबूपुरा थाना पुलिस टीम पुरानी मिर्जापुर रोड से रुस्तमपुर जाने वाले रास्ते पर टी-प्वाइंट के पास चेकिंग कर रही थी. उसी दौरान सेक्टर-20, यीडा (YEIDA) की तरफ से दो संदिग्ध मोटरसाइकिलें आती दिखाई दीं.

पुलिस ने जब मोटरसाइकिलों को रुकने का इशारा किया, तो चालकों ने रफ्तार तेज कर दी और भागने की कोशिश की. पुलिस ने जब उनका पीछा किया, तो बदमाशों की बाइक फिसलकर गिर गई.

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(Photo- ITGD)

खुद को चारों तरफ से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई.

चारों आरोपी गिरफ्तार, हथियार और चोरी का सामान बरामद

पुलिस ने मौके से दो घायल बदमाशों को दबोच लिया, जिनकी पहचान राजकुमार (22, निवासी गेसूपुर भराना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर) और सचिन (22, निवासी बझेड़ा, कपूरपुर, हापुड़) के रूप में हुई है. इसके अलावा छानबीन के दौरान उनके दो और साथियोंद- कमल (26) और हरेंद्र उर्फ हतेन्द्र (30, दोनों निवासी गेसूपुर भराना, बुलंदशहर) को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

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(Photo- ITGD)

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे (.315 बोर), जिंदा और खोखा कारतूस, दो मोटरसाइकिलें (FZ और TVS अपाचे), हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और लोहे की मोटी रॉड के अलावा चोरी के उपकरण (प्लास, पेचकस) और पांच खाली प्लास्टिक के कट्टे बरामद किए हैं.

चोरी के इरादे से गए थे आरोपी, इस्माइल की कर दी थी हत्या

पूछताछ में सामने आया कि 8 नवंबर 2026 को ये आरोपी चोरी के इरादे से रबूपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहर के किनारे एक खेत में गए थे. वहीं पर इन्होंने मेंहदीपुर गांव निवासी इस्माइल (पुत्र शेर मोहम्मद उर्फ शेरा) की हत्या कर शव को फेंक दिया था.

यह भी पढ़ें: नूंह में गो-तस्करों और पुलिस के बीच एनकाउंटर, जवाबी फायरिंग में दो तस्करों की मौत

इस मामले में थाना रबूपुरा में BNS की धारा 103(1) के तहत FIR दर्ज की गई थी. पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों के आपराधिक इतिहास और दूसरे मामलों की जांच कर रही है.

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