अब आ रहे सस्ते iPhone! लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं iPhone 18 और iPhone 18e, जानिए स्पेसिफिकेशन्स

Apple अब iPhone 18 स्टैंडर्ड और iPhone 18e को लेकर आ रहा है, ये दोनों ही लेटेस्ट सीरीज के सबसे किफायती हैंडसेट होंगे. इससे पहले कंपनी सितंबर में iPhone 18 Pro सीरीज और ऐपल का पहला फोल्ड iPhone Duo को लॉन्च कर चुकी है.

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अब बहुत से लोगों को iPhone 18 और iPhone 18e का इंतजार है. साल 2027 की शुरुआत में ही नए आईफोन को लॉन्च किया जा सकेगा. हालांकि अभी तक कंपनी ने लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि iPhone 18 और iPhone 18e को पहले पहली छमाही में लॉन्च किया जाएगा.

इंडियाटुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple फरवरी से अप्रैल महीने के बीच में तीन डिवाइसों को लॉन्च करेगा, जिसमें iPhone 18, iPhone 18e और iPhone Air 2 को लॉन्च करेगा. न्यू मॉडल के अंदर कई अपग्रेड्स नजर आएंगे, जिसमें बड़ी बैटरी, बेहतर रैम और स्मूद डिस्प्ले और पहले की तुलना में फास्ट प्रोसेसर मिलेगा.

iPhone 18 के स्पेसिफिकेशन्स (लीक्स)

iPhone 18 के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो 6.3 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 1.5K रेजोल्युशन का डिस्प्ले मिलेगा. इसमें 120Hz प्रो मोशन रिफ्रेश रेट्स डिस्प्ले मिलेगा. iPhone 17 की तुलना में डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट और किनारे ज्यादा पतले होंगे.

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Dynamic Island की बात करें तो इस बार छोटा साइज दिया जा सकेगा, जो iPhone 17 की तुलना में कम होगा. बैटरी को लेकर एक टिप्स्टर फिक्स्ड फोकस डिजिटल का दावा है कि iPhone 18 और iPhone 18e में 4430mAh की बैटरी दी गई है. iPhone 17 में 3692mAh की बैटरी है.

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iPhone 18 में A20 चिपसेट का इस्तेमाल किया है, जिसको TSMC 2nm पर प्रोसेस करके तैयार किया गया है. A20 चिपसेट असल में A19 चिपसेट की तुलना में 30 परसेंट ज्यादा पावर एफिसिएंट है.

iPhone 18 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें दोनों ही कैमरा लेंस 48MP-48MP के होंगे. फ्रंट पर 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा.

iPhone 18e के स्पेसिफिकेशन्स (लीक्स)

iPhone 18e एक बजट फ्रेंडली डिवाइस होगा, जिसमें परफोर्मेंस को बेहतर किया जाएगा. इस बार A20 चिप का इस्तेमाल किया जाएगा और कई रिपोर्ट का दावा है कि यह काफी कुछ iPhone 18 के जैसा होगा.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple इसके साथ C2 मॉडेम का इस्तेमाल करेगी, जिसमें 8GB RAM और 9GB RAM का इस्तेमाल किया जाएगा. iPhone 18 के जैसी बैटरी दी जा सकती है.

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iPhone 18e में 6.1 इंच OLED डिस्प्ले पैनल दिया जाएगा, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में बाताय है कि डिस्प्ले 6.3 इंच का होगा. इसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. बैक पैनल पर सिंगल रियर कैमरा होगा, जो 48 मेगापिक्सल और फ्रंट पर 24 मेगापिक्सल का कैमरा होगा.

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