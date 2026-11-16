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अमेरिका में हवाई संकट अब भी जारी, तीसरे दिन 10 हजार फ्लाइट्स प्रभावित

अमेरिका में शुक्रवार को फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के पुराने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के फेल होने से देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप लगा, जिससे हजारों उड़ानें रद्द और देरी हुईं. रविवार को भी 10,000 से अधिक उड़ानें प्रभावित रहीं.

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रविवार को पूरे देश में 2,300 से रद्द की गई जबकि 7,700 उड़ानों में देरी हुई. (Photo- Reuters)
रविवार को पूरे देश में 2,300 से रद्द की गई जबकि 7,700 उड़ानों में देरी हुई. (Photo- Reuters)

अमेरिका में शुक्रवार को लगाए गए देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप का असर रविवार को भी देखने को मिला. अमेरिका में रविवार को 10 हजार से ज्यादा उड़ानें या तो रद्द या विलंबित(डिले) हुई. परिवहन सचिव शॉन डफी ने कहा है कि सोमवार तक कामकाज सामान्य होने की उम्मीद है. शुक्रवार को देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप के कारण लगभग सभी उड़ानें करीब पांच घंटे तक ठप रही थी. हालांकि, एयरलाइंस अपने शेड्यूल को सामान्य करने की कोशिश में लगे हैं. 

विमानन डेटा ट्रैकर फ्लाइटअवेयर के मुताबिक, रविवार को पूरे देश में 2,300 से रद्द की गई जबकि 7,700 उड़ानों में देरी हुई. शनिवार को भी यही हाल था. शनिवार को 6,400 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई थी जबकि 8 हजार से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई. एक कार्यक्रम के दौरान डफी ने साइबर हमले की आशंका को खारिज किया. उन्होंने कहा कि सोमवार तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यात्रियों की सुरक्षा फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की प्राथमिकता है. 

रविवार को जेटब्लू सबसे ज्यादा प्रभावित एयरलाइंस में शामिल रही. जेटब्लू ने रविवार को अपनी 28% उड़ानें रद्द कर दी थी. अमेरिकन एयरलाइंस की 17% उड़ानें रद्द थीं. 'यूनाइटेड एयरलाइंस', 'साउथवेस्ट' और 'डेल्टा' एयरलाइंस की 3-5% उड़ानें रद्द थी. 

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अमेरिका का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम 50 साल पुराना: ट्रंप

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ट्रंप ने इसके लिए अमेरिका के मौजूदा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की खराबी को जिम्मेदार ठहराया है. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का मौजूदा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम करीब 50 साल पुराना है और इसे जल्द से जल्द अपग्रेड करने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: '50 साल पुराना सिस्टम...', अमेरिका में हवाई संकट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ी चुप्पी

ट्रंप ने लिखा, 'अगर कांग्रेस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बेहद जरूरी फंड को मंजूरी दे देती है, तो हम इसे तेजी और कुशलता से तैयार कर सकते हैं. यह दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम होगा. हमारा मौजूदा एयर कंट्रोल सिस्टम काफी हद तक 50 साल पुराना है. यह हास्यास्पद है.'

राउटर फेल होने से पूरे देश में कामकाज ठप

शुक्रवार को अमेरिका में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राउंड स्टॉप का आदेश दिया था. इसके चलते तकरीबन पांच घंटों तक लगभग सभी उड़ानें रोक दी गई. 9/11 के बाद यह हवाई यात्रा ठप होने की सबसे लंबी घटना थी. 

अमेरिकी परिवहन सचिव शॉन डफी ने शुक्रवार को बताया था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का हार्डवेयर काफी पुराना है और इसी में खराबी आई थी. उन्होंने बताया था कि राष्ट्रपति पिछले एक साल से कांग्रेस से नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए पूरा फंड देने की मांग कर रहे हैं. साथ ही, उन्होंने यह भी साफ किया था कि यह कोई साइबर अटैक नहीं है. 

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