न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 3-1 से जीतने के बाद भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी सवालों के घेरे में है. पांचवें और आखिरी वनडे में भारत ने 209 रन बनाए थे.

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जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 187 रन पर सिमट गई और भारत ने 22 रन से मुकाबला जीत लिया. इस जीत के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने ऐसा पोस्ट किया, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'Bowlers win you series! Proud of our boys' यानी गेंदबाज आपको सीरीज जिताते हैं. अपने इस संदेश के साथ उन्होंने भारतीय टीम की तारीफ की.

हालांकि, उनके पोस्ट में बल्लेबाजों का जिक्र नहीं होने से कुछ यूजर्स ने इसे बल्लेबाजी पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी माना. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे रोहित शर्मा और विराट कोहली पर निशाना भी बताया.

Bowlers win you series ! Proud of our boys 🇮🇳 https://t.co/7dRamQnMlM — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 15, 2026

सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन

5 मैचों की वनडे सीरीज में वैसे तो 4 ही मैच हुए क्योंकि एक रद्द हो गया. जहां 5 मैचों की 4 पार‍ियों में सबसे ज्यादा 162 रन व‍िल यंग ने बनाए. इसके बाद नंबर 2 पर ट‍िम सीफर्ट रहे , ज‍िन्होंने 4 पार‍ियों में 110 रन बनाए.

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व‍िराट कोहली नंबर 3 पर रहे, ज‍िन्होंने 4 पार‍ियों में 86 रन बनाए. रोहित शर्मा ने 5 मैचों की 4 पार‍ियों में 30 रन बनाए. श्रेयस अय्यर ने 5 मैचों की पार‍ियों में 67 रन बनाए. शुभमन ग‍िल ने 3 मैचों की 2 पार‍ियों में 37 रन बनाए.

गंभीर के पोस्ट पर आए ऐसे रिएक्शन

वहीं गंभीर के इस पोस्ट पर कई र‍िएक्शन आए. इनमें एक यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल सही. यह पूरी तरह गेंदबाजों की कोशिश थी. भारत का ऑलआउट होना और 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाना अच्छी बात नहीं है. हम जीते जरूर, लेकिन अभी टीम उम्मीद के मुताबिक नहीं है.'

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वहीं विजय नाम के यूजर ने लिखा कि गंभीर अप्रत्यक्ष रूप से रोहित और कोहली पर निशाना साध रहे हैं. एक अन्य यूजर अंशु सिंह ने गंभीर की बात से सहमति जताते हुए कहा कि इस सीरीज में गेंदबाजों ने ही टीम को मैच जिताए. सभी गेंदबाजों ने अपने स्पेल में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम को इसी तरह की तेज गेंदबाजी देखने को मिलेगी.

गंभीर के लिए भी खास रही यह सीरीज

गौतम गंभीर के लिए यह सीरीज व्यक्तिगत तौर पर भी खास रही. भारतीय हेड कोच के रूप में उन्होंने पहली बार विदेशी धरती पर वनडे सीरीज जीती है. भारत ने इससे पहले टी20 सीरीज भी 3-2 से अपने नाम की थी. इस तरह टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड दौरे का व्हाइट बॉल लेग सफलतापूर्वक पूरा किया.

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भारत की जीत के साथ न्यूजीलैंड की घरेलू मैदान पर लगातार 11 द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का सिलसिला भी टूट गया. दिलचस्प बात यह है कि न्यूजीलैंड को पिछली बार घरेलू वनडे सीरीज में भारत ने ही 2019 में हराया था.

दूसरी ओर, कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी यह जीत राहत लेकर आई. व्हाइट बॉल सीरीज की नौ पारियों में वह सिर्फ एक अर्धशतक लगा सके. ऐसे में सीरीज जीत से उन्हें अपने प्रदर्शन की निराशा से उबरने का मौका मिलेगा.

ऐसा रहा पांचवां वनडे, गेंदबाजों ने पलटा मैच

माउंट माउंगानुई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. मैट फिशर ने रोहित शर्मा (7)डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के हाथों कैच कराया. इसके बाद विराट कोहली (5) विकेटकीपर टिम सीफर्ट को दे बैठे.

ऋतुराज गायकवाड़ भी ज्यादा देर नहीं टिक सके.इसके बाद अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने चौथे विकेट के लिए 52 रन जोड़े. लेकिन ब्लेयर टिकनर ने शॉर्ट गेंद पर श्रेयस को आउट कर दिया. अक्षर 46 रन बनाकर माइकल ब्रेसवेल का शिकार बने. उन्होंने गेंद को पुल किया, लेकिन विल यंग ने सर्कल के अंदर कैच पकड़ लिया.

ईशान किशन ने 46 और नमन धीर ने 22 रन बनाकर छठे विकेट के लिए 39 रन जोड़े. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने धीर को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा. ईशान भी तेजी से रन बनाने के प्रयास में डफी का शिकार बने. सैंटनर ने 47 रन देकर तीन विकेट लिए.

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भारत के 200 रन तक पहुंचने पर भी संकट था, लेकिन निचले क्रम में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के कुछ बड़े शॉट्स ने टीम को 209 रन तक पहुंचा दिया.

सिराज-अर्शदीप ने न्यूजीलैंड को किया पस्त

210 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आई. अर्शदीप सिंह ने 30 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि मोहम्मद सिराज ने 50 रन देकर दो विकेट हासिल किए.

सिराज ने टिम सीफर्ट को आउट किया. इसके बाद अर्शदीप ने विल यंग को गायकवाड़ के हाथों कैच कराया और निक केली को भी पवेलियन भेज दिया. सिराज ने खतरनाक फिन एलन को शानदार गेंद पर बोल्ड किया.

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न्यूजीलैंड का स्कोर 22वें ओवर में 83 रन पर चार विकेट हो गया. इसके बाद डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और माइकल ब्रेसवेल ने पांचवें विकेट के लिए 38 रन जोड़े. भारत ने दोनों बल्लेबाजों को जीवनदान भी दिया था. हालांकि, टीम इंडिया ने जल्द ही वापसी की और दो ओवर के भीतर ब्रेसवेल और फॉक्सक्रॉफ्ट को आउट कर न्यूजीलैंड का स्कोर 119/6 कर दिया.

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सेंटनर और क्रिस्टियन क्लार्क ने सातवें विकेट के लिए 39 रन जोड़े. सेंनर ने अक्षर पटेल और नमन धीर के खिलाफ एक-एक छक्का भी लगाया. लेकिन नमन धीर ने उनकी पारी का अंत कर दिया. उनका स्लॉग स्वीप अर्शदीप के हाथों में चला गया.इसके बाद न्यूजीलैंड की उम्मीदें खत्म हो गईं और पूरी टीम 187 रन पर सिमट गई. भारत ने 22 रन से मुकाबला जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली.



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