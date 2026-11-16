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Best Tiles For Bathroom: सिर्फ खूबसूरती देखकर न खरीदें बाथरूम की टाइल्स! जानें कौन सी रहेंगी बेस्ट, फिसलन का खतरा भी होगा कम

Best Tiles For Bathroom: बाथरूम के लिए टाइल्स खरीदते समय सिर्फ डिजाइन और रंग न देखें. जानें पोर्सिलेन, सिरेमिक और मोजेक टाइल्स में कौन सी बेहतर हैं, कौन से रंग देंगे स्टाइलिश लुक और फर्श के लिए मैट या ग्लॉसी में से क्या चुनना सही रहेगा. साथ ही जानें टाइल्स खरीदते समय ध्यान रखने वाली 5 जरूरी बातें, ताकि फिसलन और सफाई की परेशानी से बच सकें.

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बाथरूम के लिए पोर्सिलेन टाइल्स बढ़िया और मजबूत रहती हैं. (Photo: ITG)
बाथरूम के लिए पोर्सिलेन टाइल्स बढ़िया और मजबूत रहती हैं. (Photo: ITG)

Best Tiles For Bathroom: घर बनवाते समय या पुराने बाथरूम को नया लुक देते समय सबसे ज्यादा ध्यान टाइल्स के डिजाइन और रंग पर जाता है. बाजार में आजकल इतनी तरह की टाइल्स मिलती हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खरीदें. किसी को चमकदार सफेद टाइल्स पसंद आती हैं तो कोई बाथरूम को स्टाइलिश बनाने के लिए डार्क कलर और अलग-अलग पैटर्न्स वाली टाइल्स चुनता है. लेकिन सिर्फ खूबसूरत दिखने वाली टाइल्स खरीदना समझदारी नहीं है.

दरअसल, बाथरूम ऐसी जगह है जहां रोजाना हर समय पानी और नमी बनी रहती है. ऐसे में गलत टाइल्स लगवा ली जाएं तो फर्श पर फिसलने का डर रहता है, टाइल्स जल्दी खराब हो सकती हैं और उनकी सफाई करना भी मुश्किल हो जाता है. कई बार लोग डिजाइन के चक्कर में ऐसी टाइल्स खरीद लेते हैं, जिन्हें रोज साफ करना सिरदर्द बन जाता है. इसलिए बाथरूम के लिए टाइल्स चुनते समय खूबसूरती के साथ मजबूती, पकड़ और सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं कि बाथरूम के लिए कौन सी टाइल्स अच्छी रहती हैं और खरीदारी करते समय किन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

बाथरूम की टाइल्स खरीदते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

1. मटेरियल जरूर देखें: टाइल्स खरीदते समय उसके मटेरियल पर ध्यान दें. पोर्सिलेन टाइल्स मजबूत होती हैं और कम पानी सोखती हैं. वहीं सिरेमिक टाइल्स बजट के हिसाब से अच्छा ऑप्शन हैं, लेकिन इनमें पानी सोखने की क्षमता ज्यादा हो सकती है.

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2. फिसलन से बचने वाली टाइल्स चुनें: बाथरूम में फिसलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. ऐसे में वहां के फर्श के लिए मैट फिनिश और टेक्सचर्ड टाइल्स बेहतर रहती हैं. जब भी आप बाथरूम के लिए टाइल्स खरीदने जाएं, तो खरीदते समय दुकानदार से उनका स्लिप रेजिस्टेंस जरूर पूछें, ताकि गीले फर्श पर फिसलने का खतरा कम रहे.

3. टाइल्स का साइज सोच-समझकर चुनें: छोटे बाथरूम में लाइट कलर्स की बड़ी टाइल्स लगाने से वो खुला-खुला और बड़ा नजर आ सकता है. वहीं छोटी टाइल्स से खूबसूरत पैटर्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनमें ग्राउट लाइन ज्यादा होती हैं.

4. सफाई का भी रखें ध्यान: जब भी टाइल्स खरीदने जाएं, तो ये बात भी दिमाग में रखें कि आपको बाथरूम रोजाना साफ भी करना होता है. ऐसे में बहुत ज्यादा डिजाइन और छोटे पैटर्न वाली टाइल्स में गंदगी जमा हो सकती है. इसलिए ऐसी टाइल्स चुनें जिन्हें साफ करना आसान हो और जिनके जोड़ में गंदगी कम फंसे.

5. बजट के साथ फिटिंग का खर्च जोड़ें: टाइल्स खरीदने से पहले फर्श और दीवारों का एरिया नाप लें. कटिंग और टूटने की कंडीशन के लिए 10-15% एक्स्ट्रा टाइल्स खरीदना बेहतर रहता है. साथ ही फिटिंग का खर्च भी बजट में जोड़ें.

बाथरूम के लिए कौन सी टाइल्स होती हैं सबसे अच्छी?
बाजार में कई तरह की टाइल्स मिलती हैं, लेकिन हर टाइल बाथरूम के लिए सही नहीं होती. इसलिए खरीदने से पहले इनके फायदे और कमियां जान लेना जरूरी है.

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1. पोर्सिलेन टाइल्स: अगर आप मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली टाइल्स चाहते हैं तो पोर्सिलेन अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं. ये काफी टिकाऊ होती हैं. इनकी पानी सोखने की क्षमता भी कम होती है, इसलिए ये बाथरूम जैसी नमी वाली जगहों के लिए बढ़िया रहती हैं. हालांकि, इनकी कीमत और फिटिंग का खर्च कुछ ज्यादा हो सकता है.

2. सिरेमिक टाइल्स: कम बजट में बाथरूम को अच्छा लुक देना चाहते हैं तो सिरेमिक टाइल्स लगवा सकते हैं. ये कई कलर्स, डिजाइन और पैटर्न में मिलती हैं. इनका इस्तेमाल खासतौर पर दीवारों पर किया जा सकता है. हालांकि, पोर्सिलेन के मुकाबले ये ज्यादा पानी सोख सकती हैं, इसलिए फर्श के लिए चुनते समय उसकी क्वालिटी और स्लिप रेजिस्टेंस जरूर तेक कर लें.

3. नेचुरल स्टोन टाइल्स: बाथरूम को महंगा और रॉयल लुक देना चाहते हैं तो नेचुरल स्टोन टाइल्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं. इनसे बाथरूम को नेचुरल और क्लासी लुक मिलता है. लेकिन इनकी देखभाल थोड़ी मुश्किल होती है. पानी और दाग से बचाने के लिए समय-समय पर इनकी सीलिंग करवानी पड़ सकती है.

4. ग्लास टाइल्स: अगर आप बाथरूम में कुछ अलग और मॉडर्न करना चाहते हैं तो ग्लास टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये कई खूबसूरत रंगों में आती हैं और दीवारों पर काफी अच्छी लगती हैं. इन्हें पूरे बाथरूम में लगाने के बजाय किसी एक हिस्से को सजाने के लिए इस्तेमाल करना बेहतर है. फर्श पर लगाने से पहले इसकी पकड़ जरूर चेक कर लें, क्योंकि कुछ ग्लास टाइल्स गीली होने पर फिसलन पैदा कर सकती हैं.

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5. मोजेक टाइल्स: छोटे-छोटे टुकड़ों से बनी मोजेक टाइल्स बाथरूम में खूबसूरत डिजाइन और बॉर्डर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. इनसे शॉवर एरिया को भी अलग लुक दिया जा सकता है. इनके बीच ग्राउट की लाइनें ज्यादा होती हैं, इसलिए इनमें गंदगी जमा होने के चांस रहते हैं और उन्हें साफ करने में मेहनत भी ज्यादा लगती है.

बाथरूम के लिए कौन से रंग की टाइल्स चुनें?
बाथरूम को खुला और खूबसूरत दिखाने के लिए सही रंग की टाइल्स चुनना जरूरी है.

बेज और क्रीम: बेज और क्रीम कलर की टाइल्स बाथरूम को साफ-सुथरा और बड़ा लुक देती हैं. ऐसे में आप अपने बाथरूम में इन रंगों की टाइल्स लगवा सकते हैं.
लाइट ग्रे: अगर आप अपने घर के बाथरूम को सिंपल और मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो उसके लिए लाइट ग्रे कलर की टाइल अच्छा ऑप्शन हैं.
डीप ब्लू: बाथरूम के लिए डीप ब्लू कलर भी अच्छाल ऑप्शन हो सकता है. ये बाथरूम को स्टाइलिश और हटकर लुक देता है.
अर्थी ग्रीन: अर्थी ग्रीन कलर की टाइल्स भी बाथरूम के लिए परेक्ट साबित हो सकती है. इन्हें लगाने से बाथरूम को नेचुरल और सुकून भरा बना सकता है.  
ब्लैक एंड वाइट: ब्लैक एंड वाइट हमेशा से क्लासी और अट्रे्क्टिव कॉम्बिनेशन रहा है. ऐसे में बाथरूम की टाइल्स के लिए भी ये बढ़िया रहता है.

मैट या ग्लॉसी, कौन सी टाइल्स हैं बेहतर?
बाथरूम के फर्श के लिए मैट फिनिश वाली टाइल्स बेहतर हो सकती हैं. इनका सरफेस थोड़ा खुरदरा होता है, जिससे फिसलने का खतरा कम करने में मदद मिलती है. वहीं, ग्लॉसी टाइल्स चमकदार होती हैं और दीवारों पर अच्छी लगती हैं. इन्हें फर्श पर लगवाने से पहले स्लिप रेजिस्टेंस जरूर चेक कर लें.

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