Bigg Boss 20: 'काशवी मेरी मंगेतर हैं', सलमान खान से बोले स्काउट, लव गिल संग अफेयर पर तोड़ी चुप्पी

'बिग बॉस 20' के हालिया 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान ने कनिका मान के बर्ताव पर उन्हें फटकार लगाई. काजी तौकीर और आम्रपाली दुबे के साथ बहस करने के बाद, सलमान ने एक्ट्रेस से सवाल-जवाब किए. इन सब के बाद स्काउटओपी ने लवप्रीत कौर गिल से चल रही बॉन्डिंग के बीच बड़ा खुलासा कर दिया.

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बिग बॉस 20 के घर के अंदर अब, स्काउट और लव एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि स्काउट ने अपना सिर मुंडवा लिया है और वह बुरी तरह इमोशनल हो गया है. रविवार को सलमान ने उनसे उनके रिश्ते के बारे में पूछा और जानना चाहा कि क्या स्काउट के मन में लव के लिए कोई रोमांटिक भावनाएं हैं? स्काउट ने इससे इनकार किया और कहा कि गिल उसके लिए सिर्फ एक अन्य कंटेस्टेंट है.

स्काउटओपी की सगाई हुई?

एपिसोड के दौरान, जब सलमान ने कहा कि स्काउट को घर के बाहर चल रही चीजों की चिंता हो रही होगी, तो इस गेमर (जिसका असली नाम तन्मय सिंह है) ने खुलासा किया कि काशवी उसकी मंगेतर है.

उसने कहा, 'हर पल यही टेंशन रहती है. वह मेरी मंगेतर है. मैंने आज तक कहीं बताया नहीं था, लेकिन वह मेरी मंगेतर है. अगर मेरे किसी काम से उसे 1 प्रतिशत भी बुरा लगता है, तो मुझे बहुत पछतावा और अपराधबोध (guilt) महसूस होता है. उसने पिछले 5-6 सालों में मेरे लिए बहुत कुछ किया है. कभी-कभी गलती हो जाती है जिसे सुधारना होता है, लेकिन उस गलती को सुधारने और दूसरों को कुछ साबित करने के चक्कर में सब कुछ एक साथ जमा होता जा रहा है.'

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Scout revealed that Kashvi is not his girlfriend, his Fiancée.😭🙏 they are engaged. Do u guys think Kashvi will accept him back? https://t.co/0E1Mn46wFa — Ashish N (@axey401) November 15, 2026

सलमान ने हेयरकटिंग पर किया कमेंट

सलमान खान, स्काउट ओपी के सिर मुंडवाने वाली हरकत पर भी रिएक्शन दिया. सलमान ने स्काउट से पूछा कि ये सब क्या है? तेरे नाम वाला क्यों बन रहे हो? मुझे इमोशन नहीं समझ आते क्या? इस पर गेमर ने जवाब दिया, 'वो गलती से हो गया, मैं बस ट्रीम कर रहा था.' सलमान ने कहा, 'जिस तरीके से आ काट रहे थे, हमें सब पता है.'

स्काउटओपी की मां ने एक ऑडियो नोट शेयर किया

इमोशनल होकर अपना सिर मुंडवाने के बाद, स्काउट की मां ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो नोट शेयर किया था. उन्होंने कहा कि शो के एडिट किए गए प्रोमो दर्शकों के मन में गलत धारणा पैदा कर सकते हैं. उनकी मां ने एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया, जब सलमान खान को खुद यह स्पष्ट करना पड़ा था कि कैसे एक अधूरा प्रोमो दर्शकों को गलत जानकारी दे सकता है.

उन्होंने शो के बाहर स्काउट की जिंदगी के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि सीजन खत्म होने के बाद उसे अपने काम और निजी रिश्तों की ओर वापस लौटना है. उन्होंने यह भी कहा कि स्काउट अपने रिश्तों से जुड़े सवालों का कई बार जवाब दे चुका है, लेकिन फिर भी बार-बार वही बातें उठाई जा रही हैं.

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कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

काशवी भी एक गेमर हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वे पिछले 5 सालों से ज्यादा समय से रिलेशनशिप में हैं. रियलिटी शो में आने के दौरान, उन्होंने स्काउट से कहा कि वह 'लव' (Love) के साथ अपने रिश्ते खत्म कर ले और अकेले गेम खेलें.

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