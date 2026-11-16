ट्रंप की पार्टी में फूट, मिडटर्म चुनाव में हार के बाद RNC अध्यक्ष को हटाने की मांग

अमेरिका के मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी में बगावत शुरू हो गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुने गए रिपब्लिकन नेशनल कमेटी (RNC) के अध्यक्ष जो ग्रूटर्स को पद से हटाने की कोशिशें तेज हो गई हैं.

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रिपब्लिकन नेशनल कमेटी में हर राज्य से चुने गए कुल 168 सदस्य हैं. मिडटर्म चुनावों में एक पीढ़ी के सबसे खराब प्रदर्शन के बावजूद वॉशिंगटन के ज्यादातर रिपब्लिकन नेता ट्रंप के साथ खड़े हैं, लेकिन कमेटी के भीतर असंतुष्ट सदस्यों का एक ग्रुप ग्रूटर्स को हटाने की मांग कर रहा है.

बागी गुट ने केंटकी की केसी क्रॉस्बी का समर्थन किया है, जो फिलहाल कमेटी में दूसरे नंबर की पदाधिकारी हैं. 3 नवंबर के चुनाव के ठीक दो दिन बाद, 5 नवंबर को क्रॉस्बी ने एक पत्र लिखकर अपनी दावेदारी पेश की. इस पत्र में उन्होंने मध्यावधि चुनावों को 'एक बड़ा झटका' बताया और गलतियों का ईमानदारी से हिसाब देने की मांग की.

ट्रंप की सत्ता को सीधी चुनौती?

हालांकि क्रॉस्बी खुद ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (MAGA) एजेंडे की समर्थक हैं, लेकिन विरोधी इसे ट्रंप की सत्ता को सीधी चुनौती मान रहे हैं. टेनेसी से कमेटी के सदस्य ऑस्कर ब्रॉक ने क्रॉस्बी का समर्थन करते हुए कहा, 'हमारा काम व्यापक रूप से रिपब्लिकन उम्मीदवारों को जिताना है, न कि हर समय सिर्फ एक ही व्यक्ति का समर्थन करना.'

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उन्होंने कहा कि नेतृत्व में बदलाव जरूरी है क्योंकि अध्यक्ष ग्रूटर्स इस चुनाव में अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए. वहीं, वर्जीनिया की सदस्य पैट्टी लाइमैन ने कहा कि टेक्सास, साउथ कैरोलिना और मिसिसिपी जैसे गढ़ों में हार के बाद भी पुराने नेतृत्व को बनाए रखना पार्टी के आधार के लिए विनाशकारी और अपमानजनक होगा.

रोड आइलैंड की सदस्य सू सिएनकी का अनुमान है कि जनवरी में एरिजोना में होने वाली बैठक में क्रॉस्बी को नामांकन के लिए जरूरी 10 राज्यों के कम से कम 20 सदस्यों का समर्थन मिल जाएगा.

ट्रंप और ग्रूटर्स के समर्थकों का पलटवार

इस बगावत से राष्ट्रपति ट्रंप और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी बेहद नाराज हैं. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक लंबा बयान जारी कर ग्रूटर्स को 'MAGA योद्धा' बताया और उन्हें अपना 'पूर्ण और संपूर्ण समर्थन' दिया. व्हाइट हाउस ने चेतावनी भी दी है कि अगर बागी सदस्य लाइन पर नहीं आए, तो फंड जुटाने में मिलने वाली मदद बंद कर दी जाएगी.

मेन राज्य से कमेटी की सदस्य लॉरेन लेपेज ने ग्रूटर्स का बचाव करते हुए कहा, 'मेरे हिसाब से, अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना काम किया है.' उन्होंने अपने पिता पॉल लेपेज की जीत का श्रेय भी ग्रूटर्स को दिया और कहा कि कमेटी को ट्रंप के समर्थन को गंभीरता से लेना चाहिए. ग्रूटर्स के समर्थकों का तर्क है कि अभी नेतृत्व बदलने से अगले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां प्रभावित होंगी और नई टीम को काम समझने में समय लगेगा.

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खर्चों को लेकर फॉरेंसिक ऑडिट की मांग

ग्रूटर्स के विरोधियों ने कमेटी के खर्चों पर भी सवाल उठाए हैं और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की है. इस पर गुरुवार रात कमेटी सदस्यों को भेजे गए एक पत्र में ग्रूटर्स ने सफाई दी. उन्होंने गोल्फ टूर्नामेंट 'प्रेसिडेंट्स कप' में आतिथ्य पर खर्च किए गए 22,500 डॉलर का बचाव करते हुए कहा कि इससे बड़े दानदाताओं के जरिए कमेटी को '25 लाख डॉलर का नया योगदान मिला.'

ट्रंप की पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स की बेटी कैरोलीन वाइल्स की नियुक्ति पर ग्रूटर्स ने बताया कि ये छह महीने का कॉन्ट्रैक्ट उनके पूर्ववर्ती माइकल व्हाटली द्वारा किया गया था, जो उनके अध्यक्ष बनने पर खत्म हो गया.

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इसके अलावा, ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पूर्व प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट के हेयर और मेकअप सेवाओं के भुगतान पर ग्रूटर्स ने लिखा, 'ये अनुरोध हमसे इसलिए किया गया था ताकि इसका बोझ टैक्सपेयर्स पर न पड़े.' उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने प्रचार के लिए अपना सीमित समय और ऊर्जा दी, इसलिए कमेटी ने इस रिक्वेस्ट को मान लिया.

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